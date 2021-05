Seit Jahren wurde in Falkensee darum gerungen, wie die Kinder an den Geschehnissen in der Gartenstadt zukünftig stärker beteiligt werden können. Die erste Idee floppte. Nun beschlossen die Stadtverordneten endlich eine Stelle in der Verwaltung. Nicht jedoch, ohne sich davor noch einmal einen Schlagabtausch zu liefern.