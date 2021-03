Falkensee

„Der Ilex, auch als Stechpalme bekannt, wurde zum Baum des Jahres 2021 gekürt und wird heute hier im Falkenseer Kinderwald gepflanzt, denn die Stechpalme ist eine einheimische Pflanze. Heute pflanzen wir aber auch Kiefer, Eibe und Ahorn, diese wurden uns gespendet“, sagt Gisela Gunkel von der Baumschutzgruppe Finkenkrug.

Mehr als 30 Erwachsene und eine Vielzahl von Kindern kamen am Sonnabend dem Aufruf der Baumschützer nach und beteiligten sich an der Pflanzaktion. Ausgestattet mit Spaten und Gießkannen, ging es ans Werk. Löcher mussten ausgehoben und mit den Setzlingen bestückt werden, danach wurden die jungen Pflanzen gewässert.

Die Teilnehmer legten sich richtig ins Zeug. Der zehnjährige Casimir Böhme und seine Oma Regina sogar so sehr, dass ihr Spaten nach dem zweiten Pflanzloch entzweibrach.

„Diese Aktion ist richtig super. Mein Enkel und ich nehmen zum ersten Mal daran teil. Falkensee fällt meiner Meinung nach zu viele Bäume und hier haben wir nun die Möglichkeit, wieder etwas aufzuforsten“, erklärt Regina Böhme ihre Beweggründe zur Teilnahme an der Pflanzaktion. Für die meisten Teilnehmer steht Natur und deren Schutz ganz oben. „Ich möchte Bäume retten und schützen, das ist wichtig für unser Klima“, so Judith Nixdorf aus Falkensee. Sie ist Angehörige der Baumschutzgruppe Finkenkrug. In Falkensee werde nach ihrer Meinung zu viel abgeholzt. Am Bahnhof Finkenkrug sei eine 100 Jahre alte, gesunde Kastanie gefällt worden. „Da blutete mein Herz. Nach dieser für mich sinnlosen Aktion wollte ich eigentlich aufhören, aber jetzt mache ich erst recht weiter, um Bäume zu schützen.“

Jana Jungandreas ist mit ihrem Mann Mirko und den Söhnen Tillmann (17) und Hannes (9) zur Pflanzaktion in den Kinderstadtwald gekommen. „Ich möchte mich für das Klima engagieren und das lokal unterstützen. Es wird immer darüber geredet, dass der Regenwald nicht abgeholzt und geschützt werden soll, aber in Deutschland muss auch aufgeforstet und der Wald geschützt werden“, erläutert die Falkenseerin.

Bäume für das Leben Seit 2014 gibt es den Kinderwald an der Ecke Essener- /Duisburger Straße in Falkensee. Entstanden war er in Zusammenarbeit mit der Organisation „Plant for the Planet”. Mehr als 100 Bäume wurden auf dem 1,5 Hektar großen Areal gepflanzt. Seitdem werden im Kinderstadtwald zweimal jährlich junge Bäume und Sträucher gesetzt und gepflegt.

„Für mich ist es wichtig, in Falkensee etwas für die Natur zu machen und der Ansatz mit dem Kinderstadtwald ist toll. So kann man den Kindern die Natur und deren Abläufe gut vermitteln“, sagt Kerstin Meyer und häuft dabei frische Erde um die Pflanzstelle einer Kiefer. Markus Schneider aus Falkensee unternimmt gerne etwas mit seinen Söhnen in der Natur. Seit Jahren beteiligen sie sich an den Aktionen im Kinderstadtwald. „Der Charakter der Gartenstadt soll erhalten bleiben. Es ist wichtig, dass hier wieder aufgeforstet wird.“

„Die Bedingungen zur Pflanzung sind gerade ideal, der Winter war sehr feucht, das kommt den jungen Pflanzen sehr zugute“, berichtet Ralf Gruner, Leiter der Forstschule Finkenkrug und Mitinitiator der Pflanzaktion für den Kinderstadtwald. Der Kinderstadtwald unterscheidet sich von anderen Wäldern, er weist keine klassische Altersstruktur auf, da zweimal im Jahr neu gepflanzt wird. Dazu kommt noch eine hohe Biodiversität. Der Hauptbaum im Areal an der Essener Straße/Ecke Duisburger Straße ist der Ahorn.

„Das Experiment hier hat gezeigt, dass der Ahorn sehr robust ist und sogar die Trockenperioden der letzten Jahre gut überstanden hat“, erläutert Ralf Gruner. Nur einheimische Bäume und Sträucher wie Birken, Kastanien, Hainbuchen, wenige Kiefern, Eichen und Eiben sowie der Baum des Jahres 2021 finden sich im Kinderstadtwald. Nur eine einzige Regel gebe es bei der Pflanzung – 1,5 Meter Abstand muss zwischen den Pflanzen sein. „Das kann man sich gut merken, da wir zurzeit ja alle 1,5 Meter Abstand voneinander halten sollen.“

Gisela Gunkel von der Finkenkruger Baumschutzgruppe freute sich über die Teilnahme an der Pflanzaktion, gerade in diesen Zeiten. „Seit zwei Jahren haben wir mehr Zulauf von Jugendlichen, was uns sehr freut.“ Einer von ihnen ist Tobias Schwerdt. Er ist 17 Jahre alt und bereits seit der ersten Stunde dabei. „Ich bin ein echtes Naturkind, es ist interessant, zu sehen, wie alles wächst, was gepflanzt wurde.“ 2014 hatte der junge Falkenseer in der Forstschule Finkenkrug an der Kinderakademie von „Plant for the Planet“ teilgenommen, weil er sich mit und in der Natur beschäftigen wollte.

„Es gab verschiedene Gruppen in der Akademie. Wir haben Bäume gepflanzt und wurden in Baumkunde geschult. Der Praxisteil war die Teilnahme der Pflanzaktion im Kinderstadtwald, dort konnten wir das Erlernte praktisch anwenden.“ Über 50 Bäume und Sträucher habe er in den Jahren im Kinderstadtwald gepflanzt. Regelmäßig kommt er mit seiner Familie in den Kinderstadtwald, um die Bäume zu gießen.

