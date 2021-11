Kino in der Kirche Finkenkrug: "Das Herz von Jenin"

Falkensee

Am vorigen Sonntag begann die diesjährige Ökumenische Friedensdekade. Zu diesem Anlass zeigt die Evangelische Kirchengemeinde Finkenkrug einen ganz besonderen Film: „Das Herz von Jenin.“ Es ist ein Dokumentarfilm von Marcus Vetter und Leon Geller aus dem Jahr 2008 über einen palästinensischen Jungen, den israelische Soldaten wegen seines täuschend echt aussehenden Spielzeuggewehrs erschossen. Jenin war ein zwölfjähriges Kind.

Sein Vater gab seine Organe frei. Zwei Kinder erhielten diese, so rettet Jenins Organ auch die Tochter eines orthodoxen Juden. Zwei Jahre später besucht Jenins Vater die Kinder, denen die Organe seines Sohnes die Chance zum Weiterleben gaben.

Thorsten Klein ist neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Finkenkrug. Quelle: Leonie Mikulla

Einladung zum Gespräch über den Film

Im Anschluss an den Film lädt der Finkenkruger Pfarrer Thorsten Klein die Besucher dazu ein, über ihre Eindrücke und Gefühle zu dem Film miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Friedensdekade stehe in diesem Jahr auch unter dem Leitspruch „Reichweite des Friedens“. Pfarrer Thorsten Klein spricht vom „Frieden, der die Grenze von Feindschaft und Hass überwindet“.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ronja Räubertochter“ als Kirchen-Kino

Die Friedensdekade wolle Mut machen und angesichts der Krisenherde auf der Welt „nicht resignieren und nicht nur anprangern, sondern zeigen, dass Frieden möglich ist“. Dazu nun soll der Film „Das Herz von Jenin“ einladen. Die Reihe „Kino in der Kirche“ hat auch schon Filme für Kinder gezeigt, so etwa „Ronja Räubertochter“ nach dem Kinderbuch-Welterfolg von Astrid Lindgren. „Da geht es ja auch um Feindschaft und deren Überwindung“, sagt Thorsten Klein. In diesem Fall um zwei verfeindete Räuberfamilien.

Der Filmabend in der Finkenkruger Kirche, Waldstraße 34, beginnt am Freitag, 12. November, um 19.,30 Uhr..

Von Marion von Imhoff