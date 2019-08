Geboren wurde Frank Röth 1959 in Weinheim an der Bergstraße. Er studierte drei Semester Tiermedizin, dann aber Germanistik, Theaterwissenschaften und Geschichte in München, wo er zur Film- und Theaterbranche fand. Er machte eine Ausbildung zum Schnittassistenten und nahm Schauspielunterricht.

Mit 24 Jahren produzierte er den Kinofilm „ Kolp“ und übernahm die Hauptrolle. Es folgten Rollen in mehr als 100 nationalen und internationalen Fernseh- und Kinoproduktionen, darunter in der Heimat-Trilogie von Edgar Reitz, im Tatort, in „Der Alte“ oder Soko 5113. In der mehrteiligen ZDF-Reihe „Lotta“ ist er neben Josefine Preuß als deren Filmvater Meinolf Brinkhammer zu sehen.

Auszeichnungen erhielt Frank Röth u.a. für seine Hauptrolle in dem Kurzspielfilm „Gänsehaut“, beim Filmfestival in Locarno gab es den Goldenen Leoparden als bester Nachwuchsfilm. Der Kurzfilm „Outsourcing“ erhielt den renommierten Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis, auch hier spielte Röth die Hauptrolle.

Besonders gefragt ist Frank Röth als Synchronsprecher, er wirkte in mehr als 1000 Filmen und Serien mit. So als Professor Remus Lupin in den Harry-Potter-Verfilmungen, als François Cluzet in dem französischen Film „Ziemlich beste Freunde“ und als Abraham Lincoln in Steven Spielbergs Lincoln-Film.