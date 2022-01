Kirchenkreis Falkensee distanziert sich von Aktion „Friedenslicht“

Falkensee

Viele Falkenseer hatten jüngst die Karte von „Friedenslicht Falkensee“ mit dem Aufruf „Hygiene-Diktatur und Corona-Tyrannei stoppen! Es reicht!“ im Briefkasten. Viele werden sich dabei gefragt haben: Was ist das? Wo kommt das her? Dazu will der Kirchenkreis Falkensee einiges klarstellen: „Weder die ,Aufzüge’ oder ,Spaziergänge’ noch die ,Andachten’ sind Veranstaltungen der evangelischen oder katholischen Kirche“, erklärt Pfarrer Bernhard Schmidt, Vorsitzender der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee.

Falkensee Anti-Corona-Demo vor dem Rathaus Quelle: Leonie Mikulla

Schmidt weist darauf hin, dass „Friedenslicht Falkensee“ auch keine Initiative der evangelischen oder katholischen Kirche in Falkensee sei, auch wenn die Namenswahl der Aktion das eventuell vermuten ließe. „Zwar ist es im Rahmen der demokratischen Versammlungsfreiheit und Religionsfreiheit jedem und jeder unbenommen, montags Spaziergänge durchzuführen, Andachten abzuhalten und Lichter anzuzünden, doch muss klar sein, wer Veranstalter ist.

Um so mehr, als hier ,Gottes Hilfe’ in Anspruch genommen wird und ,die Kirchen’ kritisch erwähnt werden. Doch das ist nicht unsere Wortwahl“, stellt Bernhard Schmidt klar. „Und als Kirche glauben wir an einen Gott und vertreten einen Gott, der jeden Menschen bedingungslos liebt und in schwerer Zeit Kraft schenkt und zu gegenseitiger Rücksichtnahme befähigt.“

Von Aktion „Friedenslicht Falkensee“ ausdrücklich distanziert

Die Gottesdienste sind Ausdruck der Religionsfreiheit in der Gesellschaft und genießen hohen Schutz. Darum gab es zu Weihnachten im Kirchenkreis Falkensee eine große Vielfalt an Regelungen, die von 0G bis 2G plus reichten, so dass es jedem Menschen, unabhängig von seinem Impfstatus, möglich war, am Heiligen Abend einen Gottesdienst zu besuchen. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von ,Friedenslicht Falkensee’“, erklärte Bernhard Schmidt.

In Falkensee finden seit Monaten montags Protestaktionen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt, so auch am Montag dieser Woche. Die Aktion war friedlich verlaufen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Von MAZonline