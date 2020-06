Falkensee

Die Synode des Kirchenkreises Falkensee wählte am Sonnabend neue Gremien. Die turnusmäßige Frühjahrssynode hätte am 28. März stattfinden sollen. Sie musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Verkürzte Beratung

Nach ausführlichen Beratungen, nach Befragungen sämtlicher Beteiligter und nach Genehmigung durch das Konsistorium und das Gesundheitsamt des Landkreises konnte die Kreissynode nun verkürzt im großen Saal der Falkenseer Stadthalle durchgeführt werden.

Notsynode in der Stadthalle

Der Vorsitzende der Kreissynode, Präses Roland Stolt, nannte sie eine „Notsynode“, da statt der sonst üblichen acht Stunden nur drei Stunden eingeplant waren. Aufgrund der überaus gründlichen Vorbereitung und wegen der guten Disziplin der Synodalen konnte der Zeitrahmen fast eingehalten werden.

Wahl der Gremien

Die besondere Dringlichkeit dieser Synode und die Notwendigkeit, sie als Präsenzveranstaltung durchzuführen, bestand darin, dass es die aller sechs Jahre stattfindende turnusmäßige Wahlsynode war. Bei ihr hat sich die Synode neu konstituiert und wurden die wichtigen Gremien Kollegiale Leitung, Kreiskirchenrat, Präsidium der Synode sowie der Haushaltsausschuss neu gewählt. Aufgrund der bestehenden Ausnahmesituation wurde auf weitere Wahlen verzichtet. Auf die übliche mündliche Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten wurde ebenfalls verzichtet. Sämtliche Bewerbungen lagen den Synodalen schriftlich vor.

Es wurden gewählt: der Mathematiker Roland Stolt als Präses, die Diakonin Dorit Gutschke sowie Schulpfarrer Christian Klimmt als Vizepräsides.

Bernhard Schmidt wurde wieder zum Vorsitzenden der Kollegialen Leitung gewählt. Quelle: Archiv

In die Kollegiale Leitung wurden gewählt: Pfarrer Bernhard Schmidt als Vorsitzender, Diplomingenieur Martin Eiselt als Stellvertreter sowie die Krankenschwester und Heilpraktikerin Annette Romanski und Schulpfarrer Christian Klimmt als weitere Mitglieder.

Zuvor hatte Generalsuperintendentin Heilgard Asmus, deren Amtszeit im Juli 2020 endet, als eine ihrer letzten Amtshandlungen in die Wahl der Kollegialen Leitung eingeführt. In den Kreiskirchenrat, für den Bernhard Schmidt, Roland Stolt und Martin Eiselt gesetzt waren, wurden gewählt: Pfarrerin Heike Benzin ( Wustermark), Pfarrer Martin Burmeister ( Schönwalde), die Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Jugendlichen, Diakonin Michelle Klose, sowie die Laien-Mitglieder Christine Bruns ( Brieselang) und Dorit Bender (Falkensee-Falkenhagen). Auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter wurden in geheimer Wahl gewählt. Dagegen wurden die vorgeschlagenen Kreisbeauftragten in offener Abstimmung bestätigt. Der Haushaltsausschuss konnte nicht gewählt werden, so bleibt der bisherige vorerst im Amt.

Neuordnung der Kirchenkreise

Mit diesen Wahlergebnissen kann der Kirchenkreis Falkensee in die nächste Legislaturperiode aufbrechen, die wahrscheinlich seine letzte sein wird. Auf Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz werden bis 2024 die Grenzen der Kirchenkreise Potsdam, Falkensee und Nauen-Rathenow „neu geordnet“, was auf jeden Fall eine Reduzierung von Kirchenkreisen bedeuten wird.

