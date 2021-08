Falkensee

Kirchengebäude, die Winterschlaf halten – das ist ein mögliches Szenario, wie Kirchengemeinden zukünftig klimafreundlicher agieren könnten. Seit Anfang des Jahres ist ein Klimaschutzgesetz in Kraft, das die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) im Oktober vergangenen Jahres beschlossen hatte. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen der EKBO bis zum Jahr 2050 auf null zu senken. Mit dem Gesetz soll der Klimaschutz eine stärkere Priorität bekommen, indem die Kirchenkreise und -gemeinden verbindliche Vorgaben erhalten. Das hat auch auf den Kirchenkreis Falkensee Auswirkungen.

Große Zustimmung zum Gesetz

„Wir haben etwas erreicht, was mich positiv überrascht hat: Fast 80 Prozent haben diesem Gesetz zugestimmt, mit dem Wissen, dass es auch Herausforderungen mit sich bringt“, erzählt Hans-Georg Baaske, Leiter des Umweltbüros der EKBO. Denn ab dem 1. Januar 2023 wird in den Gemeinden für jede durch kirchliche Gebäude emittierte Tonne CO2-Äquivalente 125 Euro fällig. Eingezahlt wird das Geld in einen Klimaschutzfonds, der auf Kirchenkreisebene eingerichtet werden soll. Aus diesem Fonds wiederum werden Maßnahmen gefördert, die dabei helfen, das Klimaschutzziel zu erreichen: Beispielsweise der Einbau klimafreundlicher Heiztechnologien und die energetische Gebäudesanierung. „Der Einbau von Heizungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, ist nicht mehr erlaubt. Ab nächstem Jahr muss überall auf Öko-Strom umgestellt worden sein“, berichtet Baaske weiter.

„Für die Gemeinden bedeutet das, dass sie sich relativ schnell Gedanken über die energetische Situation der Gebäude machen müssen. Dazu zählen nicht nur Heizung und Strom, sondern auch mögliche Dämmmaßnahmen“, erklärt Baaske. Eine Herausforderung dürfte neben der sinnvollen Priorisierung von Maßnahmen auch die Abstimmung mit dem Denkmalschutz werden. Um die Gemeinden nicht allein zu lassen, soll in jedem Kirchenkreis eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner mit fachlicher Qualifikation für Fragen des Klimaschutzes eingesetzt werden.

Der Kirchenkreis Falkensee engagiert sich bereits im Klimaschutz

Im Kirchenkreis Falkensee ist man auf das Gesetz bereits ganz gut vorbereitet: „Wir haben bereits einen Umweltausschuss und schon seit 2016 einen Klimaschutzfonds, den wir weiterverwenden können“, erzählt Martin Eiselt, stellvertretender Vorsitzender der kollegialen Leitung und selbst Mitglied im Umweltausschuss. Besonders kleinere Gemeinden brauchten bisher Unterstützung: So wurde zum Beispiel in Hoppenrade vor einigen Jahren eine Bankheizung montiert, die einen alten großen Kohleofen ersetzte.

Betroffen werden von den neuen Vorgaben vor allem Kirchengebäude, die über eine alte und oft noch fossil betriebene Raumheizung verfügen. Denn einfach verglaste Fenster und fehlende Isolation nach innen oder außen sorgen für einen hohen Heizbedarf. „Im Zentrum von Falkensee steht mit der Dorfkirche Seegefeld das älteste Bauwerk. Die ist mit wenig Isolation versehen und verbraucht sehr viel Energie, wenn sie im Winter beheizt wird“, berichtet Eiselt und fügt sogleich hinzu: „Die Gemeinde Seegefeld hat aber eine ganze Menge an Mitgliedern und wird eine Sanierung gut stemmen können.“ Zudem wirkt sich in der Dorfkirche Seegefeld jetzt schon positiv aus, dass nach einer jahrelangen Odyssee erst kürzlich neue Fenster eingebaut wurden.

Die Seegefelder Kirche in Falkensee könnte besonders betroffen sein. Quelle: Andreas Kaatz

Neue Nutzungskonzepte könnten eine Lösung sein

Neben Sanierungsarbeiten ist es auch denkbar, die Nutzung von Gebäuden zu verändern: „In Wustermark gibt es eine Scheune, die ausgebaut werden soll. Dort könnte man sich dann im Winter zum Gottesdienst treffen, sodass die Kirche in dem Zeitraum nicht durchgeheizt werden muss“, erklärt Eiselt. Generell seien die Auswirkungen des Gesetzes auf den Kirchenkreis Falkensee hier weniger spürbar als in anderen Teilen Brandenburgs: „Wir sind mit 23 Gemeinden ein recht kleiner Kirchenkreis und liegen zu fast 100 Prozent im Speckgürtel von Berlin. Unterstützung brauchen eher die Gemeinden, die nur ganz wenige Gemeindemitglieder haben“, so Eiselt.

Ob eine Gemeinde letzten Endes lieber nur die Abgabe bezahlen oder Sanierungsmaßnahmen in die Wege leiten möchte, liegt in der Entscheidungshoheit der Gemeinde. Allerdings ginge das Zahlen der Abgabe an der Intention vorbei: „Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung braucht jetzt einen konsequenten Wechsel vom Einsatz fossiler Energie hin zu erneuerbarer Energie, so wie es in dem neuen Gesetz vorgesehen ist“, macht Hans-Georg Baaske deutlich. Und auch Martin Eiselt findet es gut, dass es das neue Gesetz gibt: „Der Gedanke der Bewahrung der Schöpfung ist an sich nichts Neues, aber es bekommt so ein bisschen mehr Stringenz. Das Gesetz verpflichtet dazu, wirklich in die Gänge zu kommen, konkret etwas zu unternehmen.“

Von Leonie Mikulla