Falkensee

Klassik, Humor, Spielfreude – an diesem Wochenende trifft das bei den 20. Falkenseer Musiktagen aufeinander. Das Trio Les Troizette spielt am Sonnabend ab 15 Uhr im Rathaussaal ihre markante Mischung aus klassische Musik, das sie mit komödiantischen Talent präsentieren. Tschaikowsky, Ravel und Gershwin kommen in der Besetzung Klavier, Geige und Cello zum Klingen. Das Ensemble wird von Isabell Engelmann geführt, die auch künstlerische Leiterin der Falkenseer Musiktage ist.

Das Festival hat am 3. Mai mit dem Auftritt des Saxofonquartetts Meiers Clan begonnen. Am Sonntag um 10.30 Uhr finden die Musiktage mit dem Auftritt von fünf Blechbläsern aus Leipzig ihren Abschluss.

Das Ensemble "Embrassment" aus Leipzig spielt am Sonntag in Falkensee. Quelle: Veranstalter

Das Ensemble Embrassment führt in der Falkenhagener Kirche ein Programm auf, das von Rossini bis Bernstein reicht.

Von Marlies Schnaibel