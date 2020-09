Falkensee

Noch in diesem September zeigt das „Kleine Theater Falkensee“ in der Kirche der evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen seine Erfolgsinszenierung der Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza - in einer neuen coronagemäßen Bearbeitung und Besetzung.

Jahr der Unsicherheiten

2020 war bis jetzt auch für das „Kleine Theater Falkensee“ ein schwieriges Jahr voller Unsicherheiten und sich ständig neu verändernden Situationen. „Nachdem monatelang nicht klar war, ob und wie und wo wir proben, haben wir uns endlich auf das besonnen, was wir am besten können: Proben. Und spielen. Und aufführen!“ erklärt Regisseur Sebastian Maihs. „Weil wir fest daran glauben, dass Theater eine befreiende Kraft hat und diese besondere Besessenheit, Geschichten erzählen zu wollen, sich immer durchsetzen und anpassen wird, haben wir jetzt unter teils abenteuerlichen Bedingungen ein ultra-flexibeles Programm entworfen.“

Drei Freundinnen stellen ihre Freundschaft auf die Probe. Quelle: Theater

Da im Becher-Kulturhaus nicht geprobt werden konnte, haben die Schauspieler ausschließlich in Kleingruppen outdoor geprobt, in privaten Gärten, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, auf Parkplätzen und Hinterhöfen. „Anarchischer, hintergründiger und auch böser Humor, poetischer Ausdruck, Leidenschaft und offensiver Umgang mit den Sicherheitsmaßnahmen durch die Coronakrise sind die Markenzeichen unserer Coronaproduktionen“, beschreiben die Theaterleute ihre Arbeit.

„Kunst“ handelt von drei kultivierten Damen der besseren Gesellschaft. Es verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Diese wird auf die Probe gestellt, als Sabine sich ein abstraktes Kunstwerk kauft: Ein weißes Bild mit weißen Linien auf weißem Grund. Aus dem Streit darüber, ob dieses Bild noch Kunst sei oder nur elitäre Pose, treten Abgründe, Eifersüchteleien und Verletzungen hervor.

Unter Einhaltung eines Hygienekonzept lädt das Kleine Theater Falkensee in die Kirche Falkenhagen zu seinem Neustart ein. Gespielt wird am Montag ab 19 Uhr. Kartenreservierungen per Mail kleinestheater.media@gmail.com

