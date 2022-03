Klima Streik von Fridays for Future: Fahrrad-Demo durch Falkensee

Falkensee

Gut 60 Menschen haben sich am Freitag unter dem Motto „People not Profits“ vor der alten Stadthalle in Falkensee versammelt. Gemeinsam demonstrieren sie mit einer Fahrrad-Demo durch Falkensee für den Klimaschutz. Viele junge Menschen sind gekommen – aber auch Senioren. Aus der Kiste eines Lastenrads schauen zwei kleine Kinder.

Für Clara Niemann hat die Entscheidung, eine Demo auf Fahrrädern zu organisieren, vor allem praktische Gründe: „Wir können so einfacher die Corona-Abstände einhalten. Das geht dann ganz automatisch.“

Charlotte Lang und Clara Niemann von Fridays for Future. Viele Schülerinnen beteiligen sich am Protest. Quelle: Till Eichenauer

Dass die als Klima-Streik angekündigte Demo erst um 16 Uhr beginnt, sieht die 17-jährige Aktivistin positiv. „An vielen Orten wird für den Protest die Schule geschwänzt. In Berlin ging es heute schon um 12 Uhr los. Für mich als Abiturientin wäre das aber gerade schwierig. Außerdem wollen wir ja auch, dass ältere Menschen dazu kommen und das geht nur nach der Arbeit.“

Die Forderung der Aktivisten ist nichts weniger als eine radikale, tiefgreifende Politikwende in Deutschland: „Wir verlangen immer noch den Klimanotstand, damit von der Bundesregierung schnell Maßnahmen ergriffen werden können“, so Aktivistin Clara Niemann. Nur so könnten die Klimaziele des Pariser Abkommens noch eingehalten und eine Erderhitzung über 1,5 Grad verhindert werden.

Forderung: Umweltbüro für Falkensee

Auch für die eigene Stadt hat der Falkenseer Ableger der internationalen Klimabewegung einen Katalog mit Forderungen aufgestellt. Hierin verlangen sie die Einrichtung eines Umweltbüros, das innerhalb der Stadtverwaltung auf die Einhaltung der Klimaziele achten soll.

Zudem sollen der Autoverkehr eingedämmt und Fußgänger und Fahrradfahrer in der Stadt gestärkt werden. Dies soll durch Carsharing, Ladestationen für Elektroautos und eine Stärkung des Nahverkehrs möglich werden. Außerdem soll auf Mülltrennung im öffentlichen Raum geachtet werden.

Geld für Verteidigung, aber nicht fürs Klima

Dass alle diese Maßnahmen viel Geld kosten, ist auch Lennart Meyer klar. Er fordert trotzdem jetzt konsequentes Handel. „Wir wundern uns gerade schon, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in Aussicht stellt. Aber wenn es ums Klima geht, fragen immer alle, wo das Geld herkommen soll.“

Lennart Meyer: „Die Kosten, die durch den Klimawandel auf uns zukommen, sind immens.“ Quelle: Till Eichenauer

Dabei gibt der 23-Jährige zu bedenken, dass das Geld für den Klimaschutz am Ende eine gute Investition ist. „Die Kosten, die durch den Klimawandel auf uns zukommen, sind immens. Für jeden Euro, den wir jetzt ausgeben, sparen wir in der Zukunft zwei oder drei.“ Hätte man vor zehn Jahren damit begonnen, wäre Deutschland zudem energiepolitisch unabhängiger – beispielsweise von russischem Gas.

Für Clara Niemann ist es wichtig auch in der aktuellen Situation den Fokus nicht zu verlieren: „Der Ukraine-Krieg ist ein wichtiges Thema, das unsere Aufmerksamkeit verlangen. Aber die Klimakatastrophe nimmt weiter ihren Lauf. Das dürfen wir nicht vergessen.“

Von Till Eichenauer