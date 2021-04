Klimaschutzkonzept für Falkensee biegt auf die Zielgerade ein

Falkensee

Knapp vier Jahre dauerte es vom ursprünglichen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Juli 2017, bis zum nun vorgelegten Entwurf des Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Falkensee, der am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität diskutiert wurde. Mark Ludwig von der seecon Ingenieur- und Planungsgesellschaft präsentierte dem Ausschuss eine Dreiviertelstunde lang den Status quo des Konzepts und machte gleichzeitig klar, dass weitere Anpassungen nicht nur wahrscheinlich, sondern gar einzuplanen sind. Große Bedeutung kommt dabei der Klimawerkstatt zu, die am kommenden Dienstag (4. Mai) um 18 Uhr angesetzt ist und die aufgrund der Pandemie virtuell stattfinden wird.

Arbeit am Klimaschutzkonzept erstreckte sich über mehr als ein Jahr

Seit Januar 2020 haben Ludwig und seine Kollegen an dem Projekt gearbeitet, welches nun auf die Zielgerade einbiegt. Nach der Erhebung der aktuellen Situation in Falkensee, die von bereits bestehenden Planungen bis zur aktuellen Energie- und CO2-Bilanz reichte, erfolgte eine Potenzialanalyse. Dabei wurde Augenmerk auf die Bereiche erneuerbarer Energien, das Thema Mobilität, kommunale Liegenschaften sowie eine klimafreundliche Verwaltung gelegt.

Größter Bilanzfaktor in der Gartenstadt – die privaten Haushalte

Im Zuge der Datenerhebung kristallisierte sich schnell heraus, welchen Besonderheiten die Gartenstadt unterliegt. Mark Ludwig benannte diese in seiner Präsentation dann auch klar: „Rund 56 Prozent der Gesamtbilanz entfallen in Falkensee auf die privaten Haushalte. Daher ist dies der Bereich, der insbesondere betrachtet werden muss.“ Ohne Maßnahmen und Veränderungen in diesem Bereich seien Verbesserungen der Klimabilanz in der Stadt kaum möglich. Zu den weiteren Sektoren gehören Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (23 Prozent), Verkehr (19 Prozent) sowie kommunale Einrichtungen (zwei Prozent). Da Industrie in Falkensee praktisch nicht existiert (null Prozent), bleibt dieser Sektor bei den Betrachtungen außen vor.

Herzstück des Konzepts sind sechs Handlungsfelder

Sechs Handlungsfelder mit aktuell 24 definierten Maßnahmen stellte Ludwig als „Herzstück des Klimaschutzkonzeptes“ und Handlungsgrundlage für die nächsten zehn Jahre vor. Sie reichen von einer angepassten Bauleitplanung über die Bereiche kommunaler Gebäude, Ver- und Entsorgung, Verkehr und Mobilität, interne Organisation bis hin zur Kommunikation und Kooperation. Ludwig machte klar, dass dem Thema Kommunikation dabei die größte Bedeutung zukomme. So gehe es darum, Bewusstsein im privaten Bereich zu schaffen und hier entsprechende Veränderungen anzuschieben. „Da kommunale Einrichtungen lediglich zwei Prozent der Gesamtbilanz ausmachen, wirken sich Veränderungen in diesem Bereich auch nicht in großem Stil aus“, zeigte Ludwig auf. „Wichtig sind diese trotzdem, da die Verwaltung ja auch eine Vorbildwirkung einnimmt“. Baudezernent Thomas Zylla (CDU) erklärte, dass diese außer Frage stehe und bestätigte, dass schon aktuell nach Maßnahmen gesucht werde, „wo wir in der Verwaltung vorangehen können“.

Klimawerkstatt dürfte noch weitere Akzente setzen

Die Ausschussmitglieder hatten nach dem Vortrag eine Menge Fragen mit teils sehr spezifischem Inhalt. Sie verdeutlichten zudem, sich von dem Konzept noch konkretere, umsetzbare Maßnahmen zu wünschen. Möglicherweise wird die Klimawerkstatt in diesem Punkt daher noch weitere Akzente setzen.

Teilnahme an der Veranstaltung

Zur Teilnahme an der Klimawerkstatt ist eine Anmeldung notwendig (beteiligung@falkensee.de). Die Falkenseer können bei der Veranstaltung das Konzept mit Planungsbüro, Stadtverwaltung und Experten besprechen und Änderungsvorschläge einbringen.

Von Nadine Bieneck