Nur schrittweise kommt der Falkenseer Stadtentwicklungsausschuss mit dem zukünftigen Klimaschutzkonzept voran. Das liegt auch an den parallel laufenden Beratungen zum Haushalt 2022 und dem Radverkehrskonzept. In der jüngsten Sitzung wurde deutlich: Es gibt noch viel Klärungsbedarf. So findet das im Bau befindliche Hallenbad im Konzept gar nicht statt.