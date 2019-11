Falkensee

Im Zuge des vierten internationalen Klimaaktionstages protestieren am Freitag, dem 29. November, in Falkensee sowie in mehreren hundert Städten in ganz Deutschland und weltweit wieder Menschen mit „Fridays For Future“ und fordern den Neustart in Sachen Klima. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Bahnhof Falkensee.

Kritik am Klimapaket

Nach dem unzureichenden Klimapaket sei ein Neustart der Klimaschutzbemühungen in Deutschland notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen, so die Falkenseer Ortsgruppe Fridays for Future. Das Klimapaket müsse erneuert werden, weil die Bundesregierung damit auf lokaler Ebene konsequenten Klimaschutz blockierte.

Aktion auch in Falkensee

In Deutschland streiken seit fast einem Jahr jeden Freitag viele tausend junge Menschen. Zuletzt waren am 20. September 1,4 Millionen Protestierende auf den Straßen Deutschlands.

Falkenseer Protest von Fridays for Future. Quelle: Tanja M. Marotzke

Dies war die größte Aktion, die es in Deutschland je im Namen des Klimaschutzes gab. Die am selben Tag veröffentlichten Maßnahmen im Klimapaket sind aus Sicht von Fridays for Future eine politische Bankrotterklärung.

Kohleausstieg gefordert

Gefordert wird von der Bundesregierung, „das unzureichende Klimapaket grundlegend zu überarbeiten.“ In ihrem Forderungspapier beruft sich die Bewegung auf das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen und fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030 sowie Nettonull bis 2035.

