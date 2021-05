Falkensee

Die Stadt Falkensee soll nachhaltiger und umweltfreundlicher werden – das ist das Ziel hinter dem Klimaschutzkonzept, das 2017 durch die Stadtverordneten bei der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben wurde. Mit der Analyse und Entwicklung eines Entwurfs wurde daraufhin das Planungsbüro Seecon aus Leipzig betraut. Nicht nur die Stadtverordneten, sondern auch die Bevölkerung Falkensees soll in den Prozess eingebunden werden. Zu diesem Zweck fand am 4. Mai online als Videokonferenz eine Klimawerkstatt als Form der Bürgerbeteiligung statt. Die Ergebnisse werden aktuell noch ausgewertet. Bis zum 18. Mai können weitere Anregungen zu den geplanten Maßnahmen per E-Mail an beteiligung@falkensee.de gesendet werden.

Mark Ludwig von der Firma Seecon beschrieb zu Beginn der Werkstatt zunächst die Chronologie des bisherigen Prozesses: Die Firma habe im Januar 2020 mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes begonnen. Dafür sei im Rahmen einer Bestandsanalyse zunächst eine Energie- und CO2-Bilanz und zeitgleich eine Potenzialanalyse erstellt worden. Darauf basierend habe man Zielstellungen und Finanzierungsmöglichkeiten formuliert und schließlich einen Maßnahmenkatalog entwickelt.

Falkenseer und Falkenseerinnen konnten diese Maßnahmen nun im Rahmen der Klimawerkstatt beurteilen und priorisieren sowie Verbesserungsvorschläge einbringen. Mehrfach kam während der Diskussion unter anderem die Kritik auf, dass die Maßnahmen zu wenig visionär und insgesamt noch zu kleinteilig seien. Das Format der Bürgerbeteiligung kam bei den Anwesenden jedoch gut an.

Stärken von Formaten zur Bürgerbeteiligung

„Ich finde die Idee und auch die Anzahl der Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung in Falkensee gut. Das Problem ist aber, dass die meisten es gar nicht wissen. Und ich habe erst eine Weile gezögert, als ich die Ankündigung gelesen habe, weil ich unsicher war, ob da nur Menschen vom Fach angesprochen waren“, erzählt eine Teilnehmerin. Sie wünsche sich, dass die Stadt solche Möglichkeiten aktiver bewirbt, zum Beispiel durch Plakate. „Ich finde, man sollte integrativ alle ansprechen nach dem Motto – auch wenn jemand keine Ahnung hat, ist er herzlich eingeladen.“ Bei der Klimawerkstatt nutzten 37 Personen die Chance, sich an der Planung zu beteiligen. Eine Anzahl, die sicherlich noch ausbaufähig ist. Denn schließlich seien die Rückmeldungen nach ähnlichen Formaten in der Vergangenheit sehr positiv gewesen, wie Thomas Zylla, Baudezernent der Stadt Falkensee, im Nachgang der Veranstaltung berichtete. „Unsere Erfahrung ist, dass es gut ist, Leute gezielt und persönlich anzusprechen. Bei Leuten, die sich eigentlich wenig für Politik interessieren, kann so Interesse geweckt werden.“ Die Bedeutsamkeit dieses Instruments im politischen Entscheidungsprozess machte auch Christian König, Ansprechpartner für Bürgerbeteiligung in Falkensee, deutlich: „Die Einwohnerschaft wird so frühzeitig über Projekte zur Stadtentwicklung informiert und eingebunden, was wichtig ist, da sie die Umsetzung begleiten sollen und bereichern können. Am Ende sollen die Konzepte der Einwohnerschaft nutzen!“

Von Leonie Mikulla