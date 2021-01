Kommunikationsoase in Falkensee: Eine Expertin erzählt

Falkensee

Der junge Mann war so ängstlich, dass er sich beim besten Willen nicht überwinden konnte, in ein Flugzeug zu steigen. Frisch verliebt, war sein größter Wunsch jedoch, mit seiner neuen Freundin in den Urlaub an einen fernen Ort zu fliegen. Was der Mann alleine nicht bewältigen konnte, schaffte am Ende Sylvia Pietzko.

Seit drei Wochen hat die 41-Jährige ihren Lebensmittelpunkt in Falkensee. Aus dem Rhein-Main-Gebiet zog sie zusammen mit ihrer Familie ins Havelland. Der Umzugsgedanke bestand schon seit vielen Jahren. Ihr Mann, der absoluter Fan der Region ist, trieb das Vorhaben voran.

Sie berät Menschen in schwierigen Situationen

Als „Master Business Coach“ begleitet sie nun hier Menschen in Veränderungsprozessen und hilft ihnen dabei, Schwierigkeiten zu bewältigen, um das Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Vor allem mit den Themenbereichen Stress, Kommunikation, Konflikte und Unternehmenskultur – allesamt angesiedelt in der modernen Arbeitswelt –, beschäftigt sich die 41-Jährige in ihrem Beruf. Ihr Ziel: Die Potenziale ihres Gegenübers an die Oberfläche zu bringen.

Sylvia Pietzko ist kein Freund vom Begriff der „Work-Life-Balance“, wie sie verrät. „Das suggeriert, dass wir nur arbeiten, um zu leben. Und dass wir, wenn wir nicht arbeiten, nicht leben“, findet sie. Ihres Erachtens sei der Bereich der Arbeit nicht vom Leben trennbar. Aus diesem Grund sieht sie den Menschen als Ganzes und versucht, in ihm eine innere Ruhe zu finden.

Oftmals beginnen ihre – prozessorientierten – Sitzungen mit klassischen Arbeitsthemen und führen ab einem bestimmten Punkt bis in den privaten Bereich hinein. „Die Themenbereiche sind häufig miteinander verknüpft“, weiß Pietzko. Geht es beispielsweise um die Veränderung einer Unternehmenskultur, „hat das auch immer etwas mit dem Einzelnen zu tun“, sagt sie. In ihren Trainings zielt Pietzko darauf ab, über Gespräche auf Augenhöhe Lösungen ans Tageslicht zu bringen, die bereits tief in den Menschen liegen. „So können Schwierigkeiten überwunden werden“, sagt sie.

Ihre Klienten sind vielfältig

Neben Anfragen von Angestellten, Führungskräften und Unternehmen finden auch Privatpersonen den Weg zu ihrer Beratungsstelle. Wie der Mann mit der panischen Flugangst. Wichtig sei ihr, so Sylvia Pietzko, einen Ansatz bei den Menschen zu sehen, die zu ihr kommen. „Niemand kann gecoacht werden, wenn er nicht wirklich bereit dafür ist“, sagt die Expertin.

In der Regel kann sie dabei helfen, solche Probleme in zwei bis vier Sitzungen über 90 Minuten erfolgreich zu lösen. Der junge Mann mit der Flugangst hat seine Blockade dank Sylvia Pietzko mittlerweile längst aufgearbeitet. Regelmäßig landen bei ihr Postkarten, die er ihr aus dem Urlaub in fernen Orte sendet.

Neben Trainingssitzungen und Beratungen ist Sylvia Pietzko auch als Wirtschafts-Mediatorin tätig und vermittelt in Konfliktsituationen. In neutraler Position moderiert sie als Kommunikationstrainerin zwischen den Streitparteien oder wählt auch spielerische Ansätze, um Konflikte zu lösen. Viele ihrer Klienten seien angstbesetzt und auf der Suche nach objektiven Gesprächspartnern.

Mit unterschiedlichen Ansätzen dringt sie zu ihren Kunden durch

Die spielerische Herangehensweise bringe die Parteien wieder ein Stück näher zusammen. Ziel sei es, sich gegenseitig zu reflektieren und wertzuschätzen. In der Regel stelle sich durch die gewaltfreie Kommunikation auf beiden Seiten ein großer Lernerfolg ein.

Viele von Sylvia Pietzkos Kunden stammen aus dem IT-Bereich oder aus der Kreativ- und Medienbranche, in der die 41-Jährige auch selbst schon tätig war. Ihr nagelneu eingerichtetes Büro befindet sich in der Lilienthalstraße 65 von Falkensee.

Von Viktoria Kratz