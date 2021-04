Falkensee

Im Corona-Testzentrum in Falkensee-Finkenkrug geht es ruhig zu. Am Donnerstag wurde es als zweiter Standort im ehemaligen Getränkemarkt in der Karl-Marx-Straße 68 am Bahnhof Finkenkrug in Betrieb genommen. Ein großer Ansturm blieb dort bisher aus. Für die Ehren- und Hauptamtlichen im Zentrum bedeutet das, dass sie sich in Ruhe in alle Arbeitsabläufe einarbeiten können.

„Momentan ist es nicht so hektisch, das ist gut, so können wir uns gegenseitig austauschen“, berichtet Annegret Grimme vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Sie ist zuständig für die Koordinierung und Administration im Zentrum. Der ASB hatte der Stadt Falkensee angeboten, dort den Dienst zu leiten. „Aktuell sind hier drei Ehrenamtliche vom ASB und ein Team von Hauptamtlichen, die sonst im Bereich Pflege, im Mehrgenerationenhaus oder im Familiencafé arbeiten“, erzählt Grimme. Zudem hätten sich bis jetzt 15 Freiwillige gemeldet. Auch drei Vertreter von der Bundeswehr unterstützen das Team. Sie konnten bereits im ersten Testzentrum Erfahrungen sammeln und so Starthilfe im zweiten Zentrum leisten. Mit der Zusammenarbeit ist Grimme zufrieden: „Alle halten ihre Zusagen ein und sind verlässlich, das ist wirklich gut.“

Pascal Arras ist einer der Ehrenamtlichen, die im Testzentrum tatkräftig mit anpacken. „Ich engagiere mich seit zehn Jahren beim ASB. Ich bin eigentlich Ausbilder für Erste Hilfe, da ist zurzeit aber nicht so viel los“, erzählt der Student. Immer dienstags helfe er deswegen jetzt im Testzentrum aus – der erste Tag sei ohne Probleme gelaufen.

Die Stadt ist auf die Kooperation mit Hilfsorganisationen angewiesen

Die gute Zusammenarbeit lobt auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Anlässlich eines Pressetermins vor Ort in Finkenkrug bedankte er sich bei dem ASB und der Bundeswehr für ihre Unterstützung. „Wir sind aktuell ja in einer besonderen Lage: Keiner weiß, wie es geht, aber wenn alle zusammen helfen, funktioniert es“, sagte Müller und lobte besonders die Kooperation mit den Hilfsorganisationen. Auch im ersten Testzentrum im Bistro der Stadthalle Falkensee bekommt die Stadt Hilfe – in diesem Fall von den Johannitern, die auch den Dienst im Impfzentrum leiten.

Die Planung stelle die Stadt momentan immer wieder vor Herausforderungen, da sich die Rahmenbedingungen ständig verändern. „Wir haben hier heute eine entspannte Situation. Aber noch vor einer Woche gab es böse Briefe, weil die Wartezeiten so lang waren. Am Dienstag nach Ostern mussten Leute zwei Stunden warten, das war so nicht zumutbar“, berichtet Müller. Die Stadt handelte entsprechend und eröffnete das zweite Testzentrum. Aktuell gibt es also viel Angebot – der Bedarf ging jedoch zurück. „Es ist sehr schwierig für uns, das zu kalkulieren. Keiner weiß, wie es nächste Woche sein wird“, so Bürgermeister Müller.

Neue Regelungen verändern Bedarf

Die Beweggründe für einen Test seien bislang vor allem gewesen, dass viele Unternehmen noch keine Angebote machen, Termine bei Kosmetikinstituten und Geschäften es erfordern oder die Leute sich vor Besuchen absichern möchten. Doch neue Regelungen der Bundesregierung könnten für deutliche Veränderungen sorgen. „In Aussicht ist eine wie auch immer geartete Testpflicht für Unternehmen, sowie die Testpflicht für Schüler. Es ist möglich, dass dann kleine Unternehmen auch in die Testzentren schicken oder Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen“, überlegt Müller. Darauf zu reagieren, erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. Aktuell seien ein drittes und viertes Testzentrum bereits in Vorbereitung. Momentan bestehe jedoch noch kein Bedarf, diese in Betrieb zu nehmen.

Für Unsicherheit sorgt auch die Lieferung der Testkits. Die Testzentren werden vom Landkreis ausgestattet, was aktuell gut funktioniere. Doch auch die Verwaltungen bestellen auf dem freien Markt. Unvorhersehbare Änderungen könnten die Nachfrage steigern und so zu Lieferengpässen führen.

Von Leonie Mikulla