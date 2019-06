Falkensee

Wimpelketten aus Stoffresten nähen, Hausschuhe filzen oder kuschlige Winterschals stricken – in der Handarbeits-AG der Falkenseer Erich-Kästner-Grundschule werden der textilen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bislang konnten sich Kinder hier ausprobieren, neue Techniken lernen und neben Schulfächern, wie Mathe, Deutsch und Sport, auch handwerklich tätig werden. Derzeit bleibt die Nähmaschine jedoch kalt und das liegt nicht etwa an den großen Sommerferien.

Zwei Mütter haben AG ins Leben gerufen

„Die AG ist 2013 ins Leben gerufen worden. Damals haben sich zwei Mütter sehr eingebracht und sich immer tolle Sachen einfallen lassen“, sagt Schulsozialarbeiterin Konstanze Schleehauf. Das lief einige Jahre sehr gut. Es herrschte immer eine tolle Atmosphäre im Raum, erinnert sich Schleehauf. „Leider schafften es die beiden irgendwann berufsbedingt nicht mehr, die AG regelmäßig zu veranstalten. Und für einen alleine ist es auch ziemlich viel“, so die ASB-Sozialarbeiterin.

Zwei oder drei Ehrenamtliche, die Spaß am Handwerklichen haben, sucht Konstanze Schleehauf aktuell. „Und die müssen keine besondere Ausbildung mitbringen. Jeder der sticken, nähen, knüpfen, stricken, filzen oder jede andere Art von Handwerk beherrscht, wäre perfekt“, so die Sozialarbeiterin. Eigene Ideen, kreative Einfälle und der Spaß an der Arbeit mit Kindern sind die einzigen Voraussetzungen.

Nachfrage ist ungebrochen

„Die Nachfrage ist ungebrochen groß. Als die beiden Mütter die AG noch betreut haben, waren bis zu 20 Kinder dabei“, sagt Konstanze Schleehauf. Zuletzt hätten lediglich sechs Kinder an der AG teilnehmen können, bevor sich die kreative Runde kurz vor den Ferien endgültig auflöste.

„Es wäre so toll, wenn wir jemanden finden könnten, der die AG weiterhin einmal in der Woche anbieten kann, die Ferienzeit mal ausgenommen. Arbeitsgemeinschaften, die die Schüler selbst wählen können, bereichern das Leben in der Schule“, so die Sozialarbeiterin. Sie würden häufig Interessen und Fähigkeiten ansprechen, die im Lehrplan so nicht vorkämen.

Einige AG würden bereits von Lehrern durchgeführt, ein breites Angebot könne an der Schule jedoch nur mit der Hilfe von Ehrenamtlichen entstehen, so Schleehauf. Das Lesepaten-Projekt mit derzeit 20 Ehrenamtlichen ist dafür ein gutes Beispiel. Die Lesepaten helfen Kindern, denen das Lesen schwerfällt, sind in manchen Fällen sogar Teil des regulären Unterrichts.

Von Laura Sander