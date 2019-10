Kurse für Kinder und Erwachsene: Im „Kunstwerk“ ist jeder ein Künstler

Falkensee

Malen, filzen, basteln, ungewöhnliche Techniken ausprobieren, neue Materialien testen: Im „ Kunstwerk Falkensee“ steht die Kreativität im Vordergrund. „Hier ist jeder ein Künstler“, sagt Monika Bergmann, die in ihrem lichtdurchfluteten Wintergarten in Waldheim Kunstkurse für Kinder und Erwachsene gibt.

„Es geht darum, sich frei zu entfalten“

„Ich bin immer offen für Wünsche und Anregungen. Es geht nicht primär ums Lernen, sondern darum, sich frei zu entfalten“, sagt Bergmann, die 2013 ihre Liebe zur Kunst zum Beruf gemacht hat. „Schon meine Mutter hat mit uns Kindern immer gebastelt und uns für die Kunst begeistert. Wir hatten viel Spaß und dabei ist es geblieben“, so die Falkenseerin, die lange als freiberufliche Journalistin in der Region tätig war. „So habe ich Falkensee kennengelernt. Ich verliebte mich sofort in die Stadt, damals wohnten wir noch in Oranienburg“, sagt Monika Bergmann.

Monika Bergmann ermutigt Kinder und Erwachsene zur Kreativität. Quelle: Laura Sander

Falkensee sei eben ganz anders, als andere Städte. „Hier treffen Alteingesessene auf Zugezogene und es funktioniert. In den vergangenen Jahren hat sich so viel entwickelt, jede Menge innovativer Projekte wurden umgesetzt“, weiß Bergmann, die nur noch selten nach Berlin fährt, um Kultur zu erleben.

„Das war uns immer wichtig und einer der Hauptgründe in der Nähe der Hauptstadt zu bleiben. Heute gibt es in Falkensee ein so großes Angebot, zu dem man nicht erst lange fahren muss – das finden wir natürlich toll“, sagt die Kunstschaffende, die wöchentlich feste und freie Kurse anbietet, aber auch Geburtstagsfeiern, Ferien-Workshops oder Mädelsabende.

Naturmaterialien im Fokus

Kreidezeichnungen, Kollagen, Aquarelle: Bergmann zeigt gern Techniken, für ein Motiv kann sich jeder Schüler selbst entscheiden. „Ich mag keine Workshops, bei denen jeder das gleiche Bild mit der selben Technik malt“, sagt die Frau, die am liebsten mit Naturmaterialien arbeitet. Aus Holz, gefärbter Schurwolle und Tannenzapfen lässt sich zum Beispiel eine schicke Herbstdeko zaubern.

Kunst aus Naturmaterialien.. Quelle: Laura Sander

Deko-Pilze aus Filz wurden jetzt in ihrem herbstlichen Ferien-Workshop hergestellt. Klassische Fliegenpilze in rot, Pilz-Männchen oder einen Disco-Pilz in Neonfarben nahmen die stolzen Künstler mit nach Hause. „Viele Kinder kommen schon seit Jahren zu mir und genießen es, sich frei entfalten zu können. Erwachsene nutzen die Stunden im Kunstwerk, um vom Alltag abzuschalten und die Seele baumeln zu lassen“, sagt Monika Bergmann.

Der Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, entstand bei der zweifachen Mutter schon früh. „Ich arbeitete in einem Hennigsdorfer Jugendtreff und stellte dort mit Kindern und Jugendlichen ein Theaterstück auf die Beine. Die Freude und Energie, die diese jungen Menschen mitbrachten, war beeindruckend“, erinnert sich die Falkenseerin.

Im Sommer wird draußen gemalt

Energiegeladen ist auch so mancher ihrer Kunstschüler. „Das stört mich überhaupt nicht, die Kinder können sich frei bewegen. Im Sommer und bei gutem Wetter ist der Unterricht im Garten, dann können sie sich richtig austoben.“ Denn auch das gehöre zu einem kreativen Prozess.

Am Ende jedes Kurses organisiert Monika Bergmann eine Ausstellung mit allen Exponaten, zu der die Familien der kleinen Künstler eingeladen werden.

Weitere Infos zum „ Kunstwerk Falkensee“ und zum Kursangebot von Monika Bergmann gibt es unter www.kunstwerk-falkensee.de.

Von Laura Sander