Schwante/Falkensee

Wenn er klingelt, machen manche gar nicht auf, einige sind überrascht, andere etwas unfreundlich und wieder andere erwarten den Wasserableser Uwe Scharm schon, um ihn an den neuesten Geschichten aus ihrem Leben teilhaben zu lassen. Dabei will der 62-Jährige eigentlich nur eines: Einmal im Jahr den aktuellen Wasserzählerstand ablesen. Der freundliche Herr, der in Schwante zu Hause ist, arbeitet bei der GFW, der Gesellschaft für Wirtschaftsdienstleistungen mbH, mit Sitz in Falkensee.

Unterwegs im ganzen Owa-Gebiet

Unterwegs ist er im gesamten Gebiet der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA), also in Oberhavel und im Havelland. Im Dezember stehen Germendorf und Falkensee auf seinem Plan, im Januar ist Leegebruch an der Reihe. Der gelernte Instandhaltungsmechaniker kommt ursprünglich aus Hennigsdorf, hat seinen Beruf im Stahlwerk gelernt und dort noch weitere zehn Jahre gearbeitet. 1987 ging er dann zur PWA Potsdam, dem Vorgänger der OWA. Seit 2013 liest er für die GFW die Wasserzählerstände ab.

Anzeige

Seine Stammkunden kennt er inzwischen ganz gut, auch wenn er sie nur einmal im Jahr sieht. „Ich merke mir die Leute und weiß dann schon, wer nett ist“, erzählt er lachend. Mindestens drei Tage vor seinem Besuch steckt Uwe Scharm ein Kärtchen in den Briefkasten. Den Wasserkunden steht es dann frei, den Wasserstand selbst abzulesen oder den Ableser hineinzulassen beziehungsweise einen neuen Termin zu vereinbaren. Während der Corona-Zeit im Frühjahr war auch der Arbeitsalltag von Uwe Scharm und seinen Kollegen anders. Von März bis Juni waren sie nicht mehr in Privathaushalten, sondern haben lediglich die Briefe verteilt mit der Bitte selbst abzulesen.

Geschichten am Gartenzaun

Das ein oder andere Gespräch am Gartenzaun kam aber schon zustande. „Viele haben Angst vor Corona, viele haben auch Existenzängste. Was man da manchmal zu hören kriegt, da könnte man heulen“, gesteht der 62-Jährige. „Manche wollen auch loswerden, dass jemand in der Familie verstorben ist. Das tut mir dann natürlich auch Leid“, sagt Uwe Scharm, dem dann immer ein paar tröstende Worte über die Lippen kommen. In besseren Zeiten erfährt er natürlich auch von positiven Neuigkeiten seiner Kunden.

Keine Angst vor Hunden am Gartenzaun

In gefährliche oder beängstigende Situationen ist er in seinem Berufsalltag als Ableser bisher noch nicht gekommen. „Ich bin nicht so ein ängstlicher Typ. Auch wenn mal ein großer Hund angelaufen kommt, macht mir das nichts aus“, erzählt der Schwantener. Kein Wunder – schließlich ist er selbst seit vielen Jahren Mitglied im Hennigsdorfer Hundesportverein. Besonders schön findet er es, dass er das Hobby mit seiner Frau teilen kann. „Sie hat jedoch Katzen, deshalb kann ich keine Hunde mehr halten“, erklärt er schmunzelnd.

Ob die Arbeit als Ableser nun ein besonders schöner Job ist, darüber macht sich Uwe Scharm nicht allzu viele Gedanken. Muss er auch nicht. „In zwei Jahren werde ich in Rente gehen und die Freizeit genießen.“

Von Wiebke Wollek