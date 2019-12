Krippenvielfalt im Kirchenmuseum

Spandau

Schon zum zehnten Mal zeigen die Sammler Marlies Kluge-Cwojdzinski und Jörg Kluge ihre Schätze in Spandaus Kirchenmuseum. In diesem Jahr präsentieren sie die Heilige Familie und das Christkind aus Ton und Keramik. Sehr viele der originellen Figuren stammen aus Südamerika, aber auch aus Mallorca, Frankreich und Potsdam. Als Religionslehrerin und als Pfarrer waren beide dem Thema eng verbunden. Weit mehr als 400 Krippen zählen zu ihrer privaten Sammlung.

Alte Technik aus Peru

Das Verarbeiten und Brennen von Ton ist eine der ältesten Kulturtechniken der Welt. In Südamerika und vor allem in Peru gibt es seit Jahrhunderten eine sehr hoch entwickelte Keramik-Kultur mit vielfältiger Ästhetik. Das wird an vielen Krippen aus den Anden deutlich. Da gibt es exotische Tiere mit seltsam gemusterten Körpern. Sie erinnern an die Töpferwaren der Shipibo-Indianer aus dem Osten Perus. Sie versuchen, ihre Tradition mit der modernen Welt zu verbinden. Die ausgestellte Krippe ist dafür ein Beispiel.

Zur Galerie Christliche Tradition aus aller Welt – das Spandauer Kirchenmuseum Spandovia Sacra gibt einen Einblick.

Ebenfalls exotisch wirkt eine schwangere Maria, die als „Alleinerziehende“ daherkommt. Einsam ohne Josef, Hirten oder die drei Könige steht sie in der Vitrine. Ihren dicken Bauch ziert eine Friedenstaube. Auch die straußenei-große Osterkrippe aus Keramik gehört nicht zu den üblichen Dekorationen der Weihnachtszeit.

Fröhlich und bunt

Fröhlich bunt ist die mexikanische Interpretation der Geschichte um Christi Geburt: Maria und Josef stehen unter einem großen Kaktus, auf dessen Armen sich Paradiesvögel niedergelassen haben. Erfrischend naiv in der Form und elegant in der Gestaltung der Garderobe zeigen sich die Tonfiguren der drei Könige von der nordfranzösischen Belle Ile. Maria trägt ein weißes Kleid mit einem schlichten Kopftuch in Blau und orientiert damit sich an der Lourdes-Madonna.

Bootskrippe vom Titicacasee

Geradezu beklemmende Aktualität bekommt die Bootskrippe, denkt man an die Flüchtlinge im Mittelmeer. Die Bootskrippe stammt vom Titicacasee, der zum Teil in Peru, zum Teil in Bolivien liegt.

Frühes Krippenspiel

Der Heilige Franz von Assisi hatte schon im 13. Jahrhundert die Idee, Christi Geburt mit Mensch und Tier nachzustellen, quasi als ein frühes Krippenspiel. Erst im Prag des 16. Jahrhunderts stellten die Jesuiten dann eine regelrechte Krippe auf. Seither ist der Erfolg der kleinen Figuren ungebrochen.

An den Wänden des Museums der Spandauer Gemeinde St. Nikolai hängen Adventskalender aus der Sammlung von Ingrid Andriessen-Beck. Mit 50 Exemplaren dokumentiert sie, wie die Kalender mit den Türchen zum Reklamevehikel von Firmen wurden.

Getreu dem Kirchenjahr, nach dem die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar dauert, ist auch die Ausstellung im Museum Spandovia Sacra bis zu Mariä Lichtmess zu sehen. Das Museum am Spandauer Reformationsplatz 12 ist außer Montag und Dienstag von 15 bis 18 Uhr ab dem 8. Januar geöffnet.

Von Judith Meisner