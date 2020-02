Kritik an Baumasse im Stadtzentrum

Falkensee

Mit offenen Briefen haben sich Falkenseer Architekten an die Vertreter der Stadtpolitik gewandt. „Diese geplante Baumasse sucht im Zentrum ihres Gleichen!“ warnen Benjamin und David Seidl in ihrem Schreiben an die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. „Less is more, das könnte auch für die Neue Gutsparkresidenz gelten“, schreibt Gereon Legge in seinem Brief an den Bürgermeister. Die Architekten beziehen sich auf die geplante Neubebauung des Areals der alten Stadthalle.

Eingereicht haben sie ihre Schreiben als Reaktion auf die ausgelegten Pläne zum „ Zentrum Campus“. Bis zum 24. Januar waren die Unterlagen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes F17A öffentlich ausgelegt worden, Bürger konnten ihre Meinung sagen. F17A – das umfasst das Zentrum, begrenzt von Gutspark und Poststraße, Bahnhofstraße und Ringpromenade. So ein Bebauungsplan ist ein umfangreiches Werk, das ohne Sachkenntnis kaum zu bewältigen ist. In diesem Fall gab es mehr als 330 Seiten Entwurf, Gutachten, Berichte und Stellungnahmen zu dem Plan zu studieren. Die Herren Seidl und Legge haben es getan, sie wollen „mögliche Fehlentwicklungen kritisch hinterfragen“.

„Unser Hauptkritikpunkt am aktuellen Plan ist der Umgang mit dem urbanen Gebiet am Standort der alten Stadthalle mit dem Bereich des Stadthallenvorplatzes und des Brunnenplatzes“, sagen Seidls, „dieser Bereich ist das Herzstück von Falkensee.“ Zu diesem Bereich hatte es 2017 einen viel beachteten Architekturwettbewerb gegeben.

Der geänderte Plan weicht jetzt von früheren Vorgabe ab und würde ein höheres und massiveres Bauen ermöglichen.

Nach dem jetzt vorgelegten Entwurf befürchten Benjamin und David Seidl: „Die mögliche Gebäudemasse und Gebäudehöhe ist unverhältnismäßig für diesen Falkenseer Zentrumsbereich.“ Der Plan erlaubt bei der Bebauung eine Höhe von 51 Meter über Meeresspiegel, also etwa 18 Meter. Damit würde das Gebäude knapp unter dem nahen Turm der Seegefelder Kirche mit seinen 18,60 Metern liegen. Aber das neue Gebäude würde durch seine Baumasse von 86 Metern länger deutlich höher und massiver wahrgenommen werden.

Gereon Legge weist drauf hin, dass 2017 bei dem Neubau von drei bis vier Vollgeschossen die Rede war, jetzt weist der Plan vier bis fünf Vollgeschosse aus. Auch er kritisiert die Größe des geplanten Baus. Er schlägt vielmehr vor, in dem Bereich an Historisches anzuknüpfen. Hier stand bis in die 30er-Jahre eine Schnapsbrennerei. Eine neue „Brennerei“ könnte – nach Süden ausgerichtet – als offene Halle und offenes Haus den Stadtplatz als architektonisches Objekt bereichern, meint er.

Die drei Falkenseer Architekten befürchten außerdem den Fall, dass die Fläche als Spekulationsobjekt missbraucht wird. „Zunehmend werden Grundstücke mit Planungsrecht wieder zum Verkauf angeboten“, schreibt das Team Seidl.

Gereon Legge vermisst einen Regelungsvorschlag der Stadt, um einer Spekulation nach einer Baugenehmigung den Riegel vorschieben zu können. Er verweist auf das Ulmer Modell und die Möglichkeit zu Rückabwicklungsregelungen.

Wie es mit dem Bebauungsplan F17A weitergeht, ist derzeit ungewiss. Die Stadtverwaltung hat darauf trotz mehrfacher Nachfragen der MAZ nicht geantwortet.

Von Marlies Schnaibel