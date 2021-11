Gar nicht so weit weg von Falkensee wohne er, sagt Bernd Römer. Der Gitarrist der Kultband „Karat“ lebt auf der „anderen Seite Berlins“. Seit September ist er mit der Band auf Jubiläumstournee. Im Dezember ist der Auftritt in der Gartenstadt geplant, als 2G-Veranstaltung. Und der soll „knorke gut“ werden, so Römer.