Falkensee

Auch der graue Himmel und der Nieselregen hielten am Mittwochnachmittag rund 300 Sportler aus Falkensee und darüber hinaus nicht davon ab, sich auf dem Campusplatz einzufinden und sich für ihr liebstes Hobby stark zu machen. Vor allem viele Kinder und Jugendliche waren gekommen, aber auch deren Eltern, ganze Familien, Senioren und Unterstützer, die teils lautstark dafür eintraten, für den Vereins- und Breitensport endlich wieder Möglichkeiten zu schaffen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kundgebung gerufen organisiert hatte der TSV Falkensee. Seit Monaten hat das Team um Vereinschefin Birgit Faber Hygienekonzepte in der Schublade und wartet darauf, endlich wieder loslegen zu können. Auch am Mittwoch warnte Faber erneut vor den gravierenden Folgen, die der Bewegungsmangel während der Pandemie längst quer in allen Altersklassen ausgelöst hat. „Wir wollen uns bewegen, und wir wollen die Menschen bewegen“, so Faber. Laut schallten ihre Worte am Mittwoch über den Campusplatz und fanden großes Echo bei den vielen Menschen vor Ort. Nicht nur die Politik, sondern auch die Stadtverwaltung Falkensee forderte die TSV-Chefin dazu auf, Lösungen für den Sport zu finden und die Bremsen endlich zu lösen. „Wir fordern schlanke und pragmatische Rahmenbedingungen für den sofortigen Wiedereinstieg in den Sport sowie die sofortige Öffnung aller kommunalen Outdoor- und Indoor-Sportanlagen in Falkensee“, rief sie ins Mikrofon.

Klare Forderungen an Politik und Stadtverwaltung

Zudem sei die Öffnung der Kinderbewegungslandschaft sowie des Vereinsfitnessstudios „im Rahmen der Möglichkeiten der Verordnungen“, wie sie betonte, immens wichtig. Um den Breiten- und Vereinssport in Falkensee möglichst schnell wieder zum Laufen zu bringen, sei zudem „die kurzfristige Einberufung eines runden Tisches unter Leitung der aktiven Sportler“ zwingend notwendig. Ab Freitag dieser Woche forderte sie zudem die Öffnung des Hockeyplatzes. Die Zeit sei reif für Öffnungen. Selbstredend unter Einhaltungen aller notwendigen Hygieneregeln. „Unsere Übungsleiter sind darauf vorbereitet und bestens instruiert“, unterstrich Faber. Genau deshalb sei die Blockadehaltung der Stadtverwaltung weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt.

Zur Galerie Rund 300 Falkenseer machten sich am Mittwoch in Falkensee dafür stark zu machen, Vereinssport endlich wieder zuzulassen. Der hängt seit Monaten in der Luft, dabei sei Bewegung jetzt wichtiger denn je, machte Birgit Faber, Initiatorin der Kundgebung, klar. Ihr Appell an den Bürgermeister blieb zunächst ungehört – Heiko Müller (SPD) blieb der Veranstaltung fern. Das sorgte für Kritik.

Das Mikro schnappte sich auch Sven Steller, Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug sowie CDU-Stadtverordneter. Er stimmte Faber nicht nur zu, sondern machte deutlich, wie stark sich die Falkenseer Sportvereine miteinander solidarisieren. „Wir werden versuchen, was momentan in Falkensee gegen den Sport läuft, mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu verbessern“, sagte er. „Ich denke da auch an den Hockeyplatz. Warum darf niemand auf ein Schulgelände nach 18 Uhr? Der absolut größte Blödsinn, den es gibt“, rief er unter lautem Beifall der Teilnehmer und schickte eine klare Botschaft Richtung Stadt: „Lasst uns auf die Sportplätze!“

Bürgermeister bleibt Veranstaltung fern – das sorgt für harsche Kritik

Die rund 300 Kundgebungsteilnehmer sowie zahlreiche Polizisten, die das Geschehen flankierten und genau beobachteten, lauschten den Worten aufmerksam. Der Adressat, an den sie gerichtet waren, ließ sich auf dem Campusplatz indes nicht blicken. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) blieb der Kundgebung fern, was bei den Sportlern vor Ort für herbe Kritik sorgte. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Herr Müller heute hier vor Ort ist, um die vielen Menschen zu erleben und zu sehen, wie wichtig der Sport für sie ist“, sagte Birgit Faber sichtlich konsterniert. Sehr viel deutlicher wurde indes Amid Jabbour, Stadtverordneter der FDP: „Dass der Bürgermeister an solch einer Veranstaltung nicht teilnimmt, passt zu seiner Politik“, kritisierte er. Dies habe eine fatale Signalwirkung. „Statt dem Sport Öffnungsperspektiven zu bieten, verhindert er sie.“

Viele Luftballons mit Wünschen der Sportler am Himmel

Mit einem bunten Strauß Luftballons klang die Veranstaltung schließlich aus. Mit kleinen Zetteln versehen schickten damit vor allem die jüngsten Falkenseer ihre Wünsche für den Sport in den grauen Himmel. Voller Hoffnung, dass die Sonne bald wieder scheint. Am Himmel, vor allem aber für den Sport in Falkensee.

Von Nadine Bieneck