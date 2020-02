Falkensee

Zum ersten Mal hat in der Falkenseer Stadtbibliothek die Ki-Ku-Wo stattgefunden. Gemeint ist Kids-Kultur-Woche in den Winterferien. Das Ergebnis der Woche wird in einer Ausstellung vorgestellt, die am Freitag eröffnet wird.

Ferien mit Kultur

Vom 3. bis 7. Februar gab es in der Bibliothek ein kulturelles Rundum-Betreuungs-Paket. Es richtete sich an die größeren Grundschüler die für den Hort schon zu groß sind, bei denen der Winterurlaub aber ausfällt. Bibliothek und Förderverein waren mit den Kindern beim Papierschöpfen, in der Druckwerkstatt im Haus am Anger, haben in der Bibliothek Limericks geschrieben und vieles mehr. „Die Ergebnisse dieser Woche sind so wunderbar geworden, dass wir schließlich zusammen mit den Kindern eine Ausstellung geplant haben“, erklärt Stefanie Witt, die Vorsitzende des Fördervereins.

Mit Ernst und Herzblut

„Mit wie viel Ernst und Herzblut Kinder an Projekte herangehen, wenn man sie dafür gewinnen kann, ist einfach wunderbar. Da gibt es nächstes Jahr bestimmt eine Fortsetzung“, sagt Stefanie Witt.

Die Kinder haben auch für die Ausstellung vieles selbst gemacht, haben Plakate und sogar einen Presseartikel geschrieben.

Der stammt von der neunjährigen Finja: „In den Winterferien haben 18 Kinder an der Kids-Kultur-Woche teilgenommen. Sie haben an den fünf Tagen jeder ein Bild erarbeitet, das sie nun ausstellen wollen. Die Ausstellungseröffnung ist am 21. Februar um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Falkensee. Freunde und Familie können zu der Ausstellung kommen. Es gibt Kuchen und etwas zum Anstoßen. Die Bilder werden erklärt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Die Kinder haben sehr viel Mühe in die einzelnen Bilder steckt und sie würden sich freuen, wenn einige Leute da sind. Die Ausstellungseröffnung endet um 18 Uhr.“

