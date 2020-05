Falkensee

Der Blick ins Falkenseer Museum ist wieder möglich, wenn auch zu verkürzten Öffnungszeiten und mit einigen Regelungen. Die Mitarbeiter steuern den Zutritt der Besucher, Eingang von der Straßenseite, Ausgang über den Hof. Der aktuelle Ausstellungsplan 2020 verschiebt sich um einige Wochen.

Markus Kohn ist donnerstags im Museum anzutreffen. Quelle: Marlies Schnaibel

Die derzeitige Ausstellung „lateral“ mit Bildern, Videos und Installationen von Markus Kohn wird bis zum 7. Juni 2020 in der Galerie des Museums verlängert. Der Falkenseer Künstler Markus Kohn wird jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr anwesend sein. Er freut sich bei gebotenem Abstand auf Gespräche und Begegnungen.

Das Museum in der Falkenhagener Straße öffnet an drei Tagen in der Woche. Quelle: Marlies Schnaibel

Abgesagt werden dagegen alle Veranstaltungen: wie Lesung zum 8. Mai, Kunstauktion zum Internationalen Museumstag, 10. Falkenseer Sommerakademie für Kinder, Open-Air-Kino-Sommer, Stadtrundfahrten und Backofenfest. Die aktuellen Öffnungszeiten des Hauses sind Dienstag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Während das Falkenseer Museum bereits wieder Besucher empfängt, bleiben andere Museen in der Region noch geschlossen. So werden das Schloss in Ribbeck und das Schloss in Paretz vorerst noch nicht öffnen. Das Dorfmuseum Tremmen ist geschlossen, weil sich in den kleinen Räumen schwer eine Abstandsregel einhalten lässt. Allerdings ist das Museum online zu sehen auf der Seite des Museumsverbandes Brandenburg.

