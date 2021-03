Falkensee

Mit zwei Staffeleien und verschiedenen gestalterischen Materialien im Gepäck haben Ingo Wellmann und Franka Geiser vom Haus am Anger im Geschichtspark Falkensee eine Kunstaktion gemacht. Diese fand zum Aktionstag „Vorsicht, Vorurteile!” statt. Zu dem Tag wurde deutschlandweit durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!” aufgerufen. Die lokale Partnerschaft für Demokratie kümmerte sich darum, dass auch in Falkensee an dem Tag etwas geschieht. Über den Tag verteilt, standen mehrere Programmpunkte auf dem Plan. Los ging der Aktionstag schon um sieben Uhr morgens: An den Bahnhöfen Falkensee und Finkenkrug wurden Flyer verteilt.

Nicht jeder zeigte daran Interesse: „Ich habe keine Vorurteile” war ein Satz, der häufig als Begründung fiel. Doch gerade dies ist das Anliegen hinter der Aktion – darauf aufmerksam zu machen, wie oft einen Vorurteile auch unbewusst im Alltag begleiten. „Man muss auch dazu stehen, Vorurteile zu haben, doch der Fokus sollte auf der Vorsicht liegen”, meint Wellmann. Der langjährige Leiter des Kreativzentrums Haus am Anger hat sich dort auch in der Vergangenheit mit verschiedenen Projekten für ein vorurteilsfreies Miteinander eingesetzt, etwa beim Jugendaustausch zwischen Israel und Falkensee. Da war es selbstverständlich, dass die Jugendkunstschule auch an diesem Aktionstag mitwirkt.

Ein geschichtsträchtiger Ort

Schneeregen und Kälte zum Trotz, trafen sich die Beteiligten um 10 Uhr am Geschichtspark. „Wir haben im Vorhinein überlegt, welche geschichtsträchtigen Orte es in Falkensee gibt, die zum Thema passen”, erzählt Wellmann. Da bot sich der Geschichtspark an, hier befand sich von 1943 bis 1945 das Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Heute befindet sich auf dem Gelände eine Gedenkstätte.

Wellmann hatte 2016 als diplomierter Bildhauer ein Denkmal des Parks neu gestaltet, nachdem Unbekannte zuvor Bronzeplatten entwendet hatten. „Mir ist bewusst geworden, dass ein bestimmter Zeitzeugenbericht bisher nie eine große Rolle gespielt hat”, erinnert sich Wellmann. In diesem Bericht werde erzählt, dass ein französischer Häftling damals in das KZ eingeliefert worden sei. Er sei katholischer Priester gewesen, habe diese Information jedoch verschwiegen. „Religionsausübung war damals verboten im Lager. Er hat jedoch als Widerstand und Hoffnung Gottesdienste abgehalten”, so Wellmann. „Das Besondere daran war, dass kommunistische Häftlinge dabei aufgepasst haben, dass die SS das nicht entdeckt.” Für Wellmann habe dieses wunderbare Miteinander Vorbildfunktion. Er entschied deswegen, die Geschichte am Aktionstag auf eine Leinwand zu malen.

Mit dem Zeichenblock auf den Spuren der Geschichte

Wellmann besuchte den Geschichtspark im Vorfeld des Aktionstages vier Mal mit einer 5. Klasse der Geschwister-Scholl-Grundschule. Mit der Schule besteht seit 2017 eine Kooperation für das Projekt „Klasse: Kunst in Brandenburg”. Drei Stunden die Woche werden die Kinder zweier Schulklassen von Wellmann beziehungsweise Geiser zusammen mit einer Lehrkraft künstlerisch unterrichtet. „Ich wollte die Möglichkeit schaffen, dass die Kinder den Geschichtspark erkunden und mit ihm interagieren. Es sollte kein dramatischer Einstieg in das Thema sein”, erzählt Wellmann. „Sie hatten Zeichenbretter dabei und durften sich aussuchen, was sie zeichnen wollen. Viele haben die Baracken oder Fundamente gezeichnet. So wird einem bewusst, was dieser Ort bedeutet.” Wellmann macht deutlich, dass es darum gehe, mit der Geschichte zu leben. „Meinetwegen kann hier auch Federball gespielt werden. Aber ich finde es wichtig, dass man die Geschichte kennt.”

Nachdenken über Vorurteile im Alltag

Auch Geiser betreut eine Klasse im Rahmen des Projekts. Sie hat einen Nachmittag zum Thema Vorurteile mit den Viertklässlern gestaltet. Dabei wurden Vorurteile aus dem Alltag gesammelt. „Die Liste wurde irgendwann endlos. Ich finde es bezeichnend, dass Kinder schon wissen, wie schädlich Vorurteile sind”, erzählt Geiser. Die Kinder haben zu dem Thema Bilder gemalt. Sie dürfen coronabedingt nicht beim Aktionstag dabei sein. Deswegen entschied die Design-Studentin, aus Kopien der Bilder im Geschichtspark live eine Infografik zum Thema herzustellen. „Ich möchte darin auch zeigen, wie dagegen vorgegangen werden kann“, so Geiser. Zum Start der kreativen Umsetzung kam dann doch noch die Sonne zum Vorschein.

Von Leonie Mikulla