Kurz vor Entscheidung zur „Stübing-Villa“: Falkenseer unterbreitet Nutzungsvorschlag

Falkensee

Karsten Oelckers gehört zu den Falkenseern, die die Debatte um den Erhalt des umgangssprachlich „Stübing-Villa“ genannten Gebäudes nahe des Bahnhofs Finkenkrug in Falkensee in den vergangenen Wochen aufmerksam verfolgten. Der 74-Jährige lebt seit fast 30 Jahren in der Gartenstadt, der er sich enorm verbunden fühlt.

Dem ehemaligen Unternehmensberater ist daran gelegen, das rund einhundert Jahre alte Gebäude zu erhalten. Nicht nur, weil, wie er findet, solch alte Gebäude zum Charakter und zur Geschichte einer Stadt gehören. „Wenn wir alles abreißen, was wir mal gemacht haben, dann schlagen wir doch unsere Wurzeln kaputt“, sagt Oelckers und findet: „Da geht es doch auch um eine Grundhaltung.“ Hinzu käme: „Die Gründe der Stadt für den Abriss wirken fragwürdig. Da geht es um mögliche Pläne der Bahn. Bislang jedoch liegt doch noch nichts vor, was belastbar ist. Es handelt sich um reine Spekulation“, sagt Oelckers. Es ärgere ihn, dass „weil man nichts Sinnvolles dort machen will, man einen Parkplatz hinsetzen will“.

Der vielleicht springendste Punkt, warum sich der 74-Jährige nun – auch öffentlich – in die Diskussion um das abrissbedrohte Haus einklinkt ist allerdings, dass er Interesse an einer Nutzung des Gebäudes hat und dafür, wie er berichtet, bereits auch ein Nutzungskonzept erarbeitet hat. Seit vielen Jahren, so berichtet er, engagiere er sich in einer in Berlin ansässigen Freimaurerloge. Die Freimaurer, ein im 18. Jahrhundert gegründeter Zusammenschluss von Menschen ganz verschiedener Herkunft, sozialer Schichten und Bildungsgrade, existieren weltweit. In ihren regionalen Gruppierungen, Logen genannt, treffen sie zum Ideen- und Meinungstausch zusammen, verfolgen dort ihre Ideale von Humanität, Toleranz, Brüderlichkeit und auch Wohltätigkeit. Lange schon überlege man in den Berliner Logen, berichtet Oelckers, solch eine Gruppe auch im Berliner Umland zu schaffen.

Falkenseer möchte in „Stübing-Villa“ ein Logenhaus der Freimaurer einrichten

Als Falkenseer sei ihm in diesem Zusammenhang nun die Idee gekommen, solch eine Loge in dem nun abrissbedrohten Haus einzurichten. „Das Gebäude wäre ideal als Logenhaus geeignet. Man stört aufgrund seiner Lage dort niemanden und man wird auch selbst nicht gestört“, sagt er. Eine weitere Idee ließe sich dort ebenfalls verwirklichen: die Einrichtung einer Bibliothek mit Buchbeständen aus den Nachlässen von Logenmitgliedern, die anderenfalls oftmals unwiederbringlich verloren gehen, weil sie nicht mehr benötigt werden und entsorgt werden. Eine „Spezial-Bibliothek mit dem Schwerpunkt der, Geisteswissenschaften’ könnte dort entstehen – das wäre deutschlandweit einmalig“, berichtet Oelckers.

Objektiv werde das Haus offenbar von der Stadt nicht gebraucht, sagt Oelckers. „Wir könnten uns auch eine Zwischennutzung zum Beispiel über zunächst einen Zeitraum von fünf Jahren vorstellen, bis wirklich klar ist, was die Pläne der Bahn für die benachbarten Bahngleise und den Bahnhof sind.“ Vorstellen könne er sich für diesen Fall beispielsweise, „dass wir die Verbrauchskosten für das Anwesen zahlen, solange es keine Planungssicherheit gibt. Gleichzeitig würden wir uns darum kümmern, das Haus in Schuss zu halten.“ In seinen Augen sei dies angesichts der aktuellen Diskussion um das Gebäude eine „absolute Win-Win-Situation“.

Laut Karsten Oelckers ist das umgangssprachlich „Stübing-Villa“ genannte Haus in Falkensee-Finkenkrug für sein Nutzungskonzept ideal geeignet. Quelle: Privat

Statt Abriss: Langfristiges Interesse das einstige Bahnhaus am Bahnhof Finkenkrug zu übernehmen

Man habe Interesse daran, das Objekt langfristig zu übernehmen. Dafür stellt Oelckers gar die Gründung einer Stiftung in Aussicht, um einen eventuellen Kauf zu finanzieren. Stelle sich in den nächsten Jahren dann heraus, dass für die langfristigen Planungen des Bahnprojekts „i2030“ das Gelände gebraucht werde, müsse man sich dem fügen, räumt er ein.

Mit seinem Anliegen wandte sich der 74-Jährige bereits Anfang Februar an Bürgermeister Heiko Müller (SPD). In der Woche vor der angesetzten Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Februar kontaktierte er zudem die Stadtverordneten, um auch ihnen sein Angebot zu unterbreiten. Spannend ist nun, wie die Stadtverordneten diese Interessenkundgebung bewerten. Am Mittwoch, 23. Februar, steht der Antrag auf ein Moratorium gegen den Abriss des Hauses erneut auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung (18 Uhr, Stadthalle Falkensee). Dass es nun einen ernsthaften Interessenten für eine (Zwischen-)Nutzung des Objektes gibt, könnte für diese Diskussion durchaus eine Rolle spielen. Das Thema schwelt seit vergangenem Herbst in den Ausschüssen der Stadtverordneten. Während ein Teil der Stadtverordneten auf den Anfang 2019 von der SVV mehrheitlich gefassten Beschluss verweist und die Abrisspläne der Stadt unterstützt, setzen sich insbesondere die Fraktionen von B90/Grüne & Jugendbündnis, Linke und FDP für vorerst den Erhalt des Hauses ein, bis klar ist, wie die Deutsche Bahn vor Ort am Bahnhof Finkenkrug ihr Großprojekt „i2030“ plant.

Karsten Oelckers zur „Stübing-Villa“: „Muss auch den Mut haben, früher gefasste Entscheidungen in Frage zu stellen“

„Die Welt ist in den letzten zwei, drei Jahren eine andere, die Bedürfnisse sind andere geworden“, meint Oelckers. „Wenn damit inzwischen andere Rahmenbedingungen gegeben sind, muss man auch den Mut haben, früher gefasste Entscheidungen in Frage zu stellen und oder zu modifizieren.“ Die „Stübing-Villa“ einem Parkplatz „zu opfern wäre ein architektonischer ,Kulturbruch’“, sagt er, „die Villa ist so etwas wie ein ,Eye-Catcher’. Das Haus ,grüßt’ heute jeden, der mit der Bahn in Richtung Berlin fährt oder von dort kommt.“ Mit der Realisierung seines vorgeschlagenen Projekts könne die Stadt zudem „einen Beitrag für die Kulturentwicklung leisten“, so Oelckers.

Von Nadine Bieneck