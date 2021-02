L 20-Vollsperrung in Seeburg ab Montag: So verläuft die Umleitung

Seeburg

Ab Montag wird die Ortsdurchfahrt Seeburg (L 20) für den Durchgangsverkehr in Richtung B 5/Falkensee und in Richtung Potsdam für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer in Richtung Potsdam und in Richtung Falkensee/Dallgow müssen mit längeren Fahrzeiten rechnen, denn es gibt eine weiträumige Umleitung. Voraussichtlich bis Ende April werden diese Einschränkungen gelten, so Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg.

Die Fahrbahn der L 20 in Seeburg muss grundhaft erneuert werden. Auch die Kreuzung in der Ortsmitte wird umgestaltet. Steffen Streu: „Aus Richtung der B 5/Dallgow gibt es künftig in Fahrtrichtung Spandau über Engelsfelde eine neue Linksabbiegespur. Es werden auch die Ampelanlage erneuert, die Bushaltebuchten umgebaut und die Fahrbahnteiler am Ortseingang und Ortsausgang neu gestaltet.“

Mehr als 2 Millionen Euro werden investiert

Im Zuge der Gesamtbaumaßnahme werden auch Gas-, Strom- und Telekommunikationsleitungen verlegt und die Straßenbeleuchtung ausgetauscht. Auf einer Länge von etwa 175 Meter sei bereits die Regenwasserleitung der Alten Dorfstraße erneuert worden. Bis Ende Februar soll der Gehweg wieder hergestellt sein, so Streu. Das Land Brandenburg investiert in das Vorhaben etwa 2,2 Millionen Euro, die Gemeinde Dallgow-Döberitz beteiligt sich mit etwa 153 000 Euro.

„Für die Sanierung der Fahrbahn muss der Bereich von der Kreuzungsmitte in Seeburg bis zum Ortsende in Richtung Potsdam bis voraussichtlich Ende April voll gesperrt werden“, so Streu. Aus nördlicher Richtung (Dallgow-Döberitz/Falkensee/B 5) sei die Kreuzung in der Ortsmitte weiterhin erreichbar und in beide Richtungen der Alten Dorfstraße eingeschränkt befahrbar. Eine Baustellenampel regelt den Verkehrsfluss. Für die Anwohner soll die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke bis auf wenige Ausnahmen (Asphalteinbau) während der Bauzeit möglich sein, so Steffen Streu.

Umleitung über die Autobahn

Die Umleitungsstrecke von und nach Potsdam führt von Potsdam kommend über die Bundesstraße B 2, die L 92 über Fahrland zur B 273, die Autobahn A 10 und die B 5 bis zur Abfahrt Seeburger Chaussee und umgekehrt.

Die Busse der Linie 604 (Potsdam -Falkensee) fahren während der Vollsperrung in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Seeburg, Mühlenstraße/Gemeindeamt und Groß Glienicke-Waldsiedlung über Engelsfelde und der auf Berliner Stadtgebiet verlaufenden Bundesstraße 2. Entlang der Strecke werden zusätzlich alle Haltestellen auf Brandenburger Gebiet angefahren.

Busse fahren anders

Darüber hinaus halten die Busse auf Berliner Stadtgebiet am Landschaftsfriedhof Gatow und bieten so die Umsteigemöglichkeit zu den Bussen der BVG-Linie 135. Alle Fahrten der Linie 338 entfallen für den Zeitraum der Vollsperrung. Fahrgäste können die Busse der Linie 604 bis Haltestelle Landschaftsfriedhof Gatow nutzen. Der Umstieg zu den Bussen der Linie 135 (S- und U-Bahn Rathaus Spandau-Alt Kladow) ist möglich. Die aktuellen Fahrpläne finden Sie unter www.havelbus.de.

Von Jens Wegener