Ausdauertraining im Gutspark, Kraftübungen am Falkenhagener See oder joggen über die Hundewiese im Gewerbegebiet: „Lauf Mama lauf“ ist ein Sportangebot für Mütter in allen Lebenslagen. Seit rund einem Monat bietet Trainerin Tatjana Rutz die speziell auf Mütter abgestimmten Sporteinheiten in Falkensee an.