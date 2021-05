Falkensee - Lebensretter am Seeufer: Neue Notrufsäulen am Falkenhagener See

Bei der Falkenseer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist die Freude groß: Seit einigen Tagen stehen am Ufer des Falkenhagener Sees zwei nagelneue Notrufsäulen. Über die kann im Ernstfall Hilfe geholt werden, wenn jede Minute zählt. Möglich gemacht hat dies die Björn Steiger Stiftung, wie DLRG-Ortschef Heiko Hackbarth berichtet.