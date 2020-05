Lecker schlemmen bei Edmond: Foodtruck macht in Finkenkrug Station

Falkensee

Der Biergarten vom Hexenhaus in Falkensee ist ein wahres Kleinod. Die verwunschene Atmosphäre lädt zum Verweilen ein. Der Foodtruck von Edmund Becker öffnet hier freitags und sonnabends.

Geduldig warten die Gäste, dass die beiden Hauptakteure Edmund Becker und sein blauer Mercedes Borgward Henschel in Aktion treten. Hier bewirtet Edmund Becker mit Witz, Charme und Esprit lukullische Köstlichkeiten hinter dem Hexenhaus. Der Vollblutgastronom bietet seinen Besuchern eine etwas andere Art der Gastronomie – mit einer wöchentlich wechselnden Speisenkarte und einer französisch-provenzalischen inspirierten Küche.

Der blaue Borgward ist 40 Jahre alt und wurde zum Foodtruck umgebaut. In diesem wurden am letzten Wochenende bereits Burger vom irischen Black Angus Rind mit geschmorten Barbecue-Zwiebeln, Feuerlachs-Burger mit Honig-SenfMarinade, vegetarische Burger, Blattsalate mit gehobeltem Parmesan und Beeren-Dressing und Edmonds hausgemachte Raviellis mit Morchelrahmsoße für die Gäste frisch zubereitet.

Raviellis sind eine Art Ravioli, die schon die Besucher des Restaurants Hexenhaus begeistert haben. „Ravioli fand ich zu langweilig, also habe ich mir für meine handgemachten, gefüllten Teigwaren einen Namen ausgedacht. Das war die Geburtsstunde meiner Raviellis, den Namen habe ich mir schützen lassen“, berichtet der Koch. „Koch ist und bleibt mein absoluter Traumberuf und das bereits seit 1966“, so Becker.

In seiner beruflichen Laufbahn hat er von 1988 bis 2005 Station in USA, Asien und Frankreich gemacht. Im französischen Ort Mougins betrieb er 14 Jahre sein eigenes Restaurant „a la table d’ Edmond“ inmitten von Spitzenköchen. Da die Franzosen Edmund zu hart fanden, nannten sie ihn kurzerhand Edmond. Daher leitet sich auch der Name seines „ Edmonds Le Truck“ ab.

„Letztes Jahr habe ich mein Restaurant im Hexenhaus geschlossen, da ich aus Altersgründen kürzertreten wollte. Aber mir war klar, so ganz ohne Kochen geht es bei mir nicht. Also habe ich kurz vor Schließung des Restaurants zwei Foodtrucks angeschafft. Damit kann ich sehr flexibel agieren“, so der Gastronom. Mit den beiden Fahrzeugen trifft man ihn auf vielen Veranstaltungen. Ob Konzerte, Firmen- oder private Feste, Becker bietet eine Versorgung nach Wunsch vom Burger bis zur Sterneküche an.

Edmund Becker ist nicht nur Koch und Gastronom, er ist auch Gastgeber. Seine Gäste mögen ihn, seine Art und seine Street-Food -Küche. Qualität und Nachhaltigkeit seien ihm extrem wichtig. Das Einweggeschirr hat eine Holzoptik und besteht aus Bananenblättern. Alle Speisen sind frisch zubereitet. „Außer den Gartenmöbeln, ist alles selbst gemacht“, erklärt er lachend. Davon konnte man sich am letzten Wochenende überzeugen.

Sogar aus Berlin kamen die Gäste, um bei Edmonds Le Truck einzukehren. „Wir sind Fleischesser und mögen einen guten Burger. Wir sind extra aus Berlin hierher gekommen wegen dem Black-Angus-Burger, die Atmosphäre ist gemütlich, da mag man gerne verweilen“, erzählen Claudia und Gunther Wendt.

Fan von Edmund Becker und seiner Küche ist Familie Hein aus Dallgow-Döberitz: „Wir sind seit über zehn Jahren Stammgäste von Edmund. Wir lieben seine Küche und reisen seinem Foodtruck sogar hinterher.“ Mama Jenny und die Töchter Pia und Cassy mögen am liebsten die Raviellis. Papa Dirk mag aber lieber das Fleisch.

Info: Edmonds Le Truck im Poetenweg 88 in Falkensee, freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr.

Von Hannelore Berg