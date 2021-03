Falkensee

Acht Kilometer ist Marcus Bethke am Tag mit seiner Fotokamera unterwegs. Immer auf der Suche nach dem Besonderen, nach interessanten Motiven. Vor allem die Tierfotografie hat es dem 43-Jährigen zur Zeit angetan. “Ich finde es spannend, auf die Natur angewiesen zu sein. Tiere halten nicht still“, erklärt Bethke den Reiz, den dieser Bereich auf ihn ausübt. Meistens ist er alleine unterwegs. „Manchmal brauche ich die Abgeschiedenheit. So kann ich ganz in die vorhandene Welt im Wald einsickern“, erzählt der Polizist. Ab und zu begleitet ihn auch sein Sohn. Im Urlaub ist die Kamera natürlich auch dabei. „Meine Familie kennt schon das Problem, dass mal länger an einem Ort verweilt werden muss“, erzählt Bethke lachend. Doch exotisch muss es gar nicht unbedingt sein. Mittlerweile hat Bethke in Falkensee verschiedene Lieblingsorte entdeckt. Sehr gerne geht er zum Falkenhagener See, um Reiher oder Eisvögel abzulichten.

Vor vier Jahren hat er sich von seinem Vater anstecken lassen und seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Seitdem hat er viel dazu gelernt und sich mit Hilfe neuer Medien, Zeitschriften und Büchern alles selbst beigebracht. Mittlerweile verbringe er 80 Prozent seiner Freizeit mit dem neuen Hobby. Und der Gedanke ist da, aus dem Hobby noch mehr werden zu lassen und es auch beruflich auszuüben. „Ich würde mich gerne zum Teil selbstständig machen und Fotobegeisterten Kurse anbieten“, überlegt Bethke.

Ein wenig Austausch mit anderen Hobbyfotografen ist bereits vorhanden. Auf Instagram teilt er seine Bilder, vorrangig mit Familie und Freunden. Doch er hat so inzwischen vereinzelt auch weltweit Kontakte knüpfen können zu Gleichgesinnten. Sie verbindet die Begeisterung für die Fotografie. Die hat für Bethke inzwischen auch Einfluss auf seinen Alltag: „Ich gehe mit ganz anderen Augen durch die Welt. Es zeigt mir jeden Tag, wie schön kleine Dinge sein können.“

Von Leonie Mikulla