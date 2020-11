Leipziger Straße in Falkensee wird saniert

Falkensee

Die Straßenbaufirma Strabag saniert im Auftrag der Stadt Falkensee von Montag, 16. November, bis voraussichtlich Freitag, 27. November, die Fahrbahndecke in der Leipziger Straße – südlich der Halleschen Straße bis zum Anschluss an die Chemnitzer Straße. Die Abstimmung mit anliegenden Firmen trifft die Baufirma

Vorbereitende Arbeiten wie die teilweise Sanierung der Pflasterzeile am Fahrbahnrand, erfolgten bei minimalen Verkehrseinschränkungen. Für Donnerstag, 19. November, ist das Fräsen der alten Fahrbahndecke geplant, es darf dann im Sanierungsbereich nicht mehr geparkt werden. An diesem Tag ist die Befahrung der Straße mit Einschränkungen noch möglich. Am 20. und 21. November wird voraussichtlich die neue Fahrbahndecke eingebaut. Ein Befahren der Straße ist dann nicht möglich.

Die Fugen- und Gussasphaltarbeiten sollen voraussichtlich am Montag, 23. November, erfolgen. An diesem Tag ist die Befahrung mit Einschränkungen in den jeweiligen Arbeitsbereichen möglich. Voraussetzung für die Ausführung der Asphaltarbeiten ist jedoch ausreichend trockenes und nicht zu kaltes Wetter. Eine Verschiebung aufgrund schlechter Witterung ist noch möglich.

Von MAZ-online