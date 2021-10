Obgleich gerade einmal 23 Jahre alt, hat sich Lennart Meyer in Falkensee längst einen Namen gemacht. Der Student der Stadt- und Regionalplanung tanzt auf vielen Hochzeiten, engagiert sich in mehreren Initiativen vor allem für die Belange junger Menschen. Nun rückte er als Abgeordneter in die Stadtverordnetenversammlung auf und hat sich einiges vorgenommen.