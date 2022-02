Liebesgrüße aus Falkensee: Start-Up will mit Blumen-Boxen durchstarten

Falkensee

„Unsere Uroma hatte 80. Geburtstag und wir hatten ihr im Internet eine schöne Deko-Kiste mit Trocken-Blumen bestellt. Aber die Lieferung verzögerte sich immer wieder. Am letzten Tag vor dem Fest haben wir dann einfach selbst eine Blumen-Box für sie gebastelt“, erzählt der zwölfjährige Tyrese Magdic in seinem Wohnzimmer in Falkensee.

„Die Box war super schön und kam gut an. Außerdem hat das Basteln echt Spaß gemacht.“ Zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Leeroy will er jetzt die Blumen-Arrangements in großer Zahl herstellen und verkaufen.

TyLe Flower’s ist der Name des jungen Unternehmens

„Ein Teil der trockenen Blumen werden bei uns in der Nachbarschaft angepflanzt. Direkt hier in Falkenhagen auf einem Bauernhof. Die können wir dann mit dem Fahrrad einfach abholen.“ Nur die konservierten Rosen bestellen die beiden aus Holland. Aber auch hier suchen die jungen Falkenseer nach einem Zulieferer aus der Region. Die fertigen Produkte werden mit dem Logo des Unternehmens geschmückt: „Wir nennen uns TyLe Flower’s – von Tyrese und Leeroy.“

Die beiden arbeiten immer zusammen – ob bei der Gestaltung oder der Produktion. Quelle: Till Eichenauer

Die beiden sind stolz auf die möglichst kurzen Wege, die beim Ein- und Verkauf zurückgelegt werden. „Auch die Lieferung wollen wir, soweit es geht, mit dem Fahrrad machen. Deshalb freuen wir uns vor allem über Kunden in der Umgebung“, sagt der zehnjährige Leeroy Magdic. Zusätzlich soll es aber auch die Möglichkeit einer Bestellung per Post geben.

Für die beiden ist es wichtig, den individuellen Wünschen der Kunden gerecht zu werden. „Wir können Spezialanfertigungen für Geburtstage, Weihnachten, Hochzeiten oder für Jahrestage machen“, sagt Leeroy. „Unser Anspruch ist, nach einer Bestellung die Boxen innerhalb von 24 Stunden fertig zu machen und zu liefern – damit es unseren Kunden nicht so geht, wie uns beim Geburtstag der Uroma.“

Viele ihrer Materialien beziehen die beiden Jugendlichen von Produzenten aus der Region. Quelle: Till Eichenauer

Die Qualität hat dann aber ihren Preis. Gute konservierte Rosen sind im Einkauf sehr teuer. Im Netz kosten die fertigen Blumen-Kisten zum Teil deutlich über einhundert Euro. „Der Vorteil gegenüber Schnittblumen ist aber, dass die Gestecke unendlich lange halten. Außerdem muss man sie nicht gießen“, scherzt Leeroy Magdic.

Rosen und LED-Lichter sind kein Widerspruch

Die meisten Konkurrenten verwenden aber meist nur eine Blumensorte. Die beiden Brüder kombinieren für ihre Kreationen aber eine Vielzahl an Materialien: „Wir benutzen auch Pampas-Gras und Schmuck-Federn, die die Tiere auf unserem befreundeten Bauernhof fallen gelassen haben.“

Es gibt aber auch einen Prototyp mit integrierter LED-Beleuchtung. „Hier müssen wir aber noch an der Technik feilen und eine Lösung finden, wie man die Batterie wechseln kann – damit man auch lange Spaß an der Box hat.“ Für den Valentinstag haben die beiden schon mit einem Goldschmied aus Falkensee zusammengearbeitet und ein Rosen-Gesteck mit integriertem Schmuckkästchen entworfen.

Tyrese Magdic mit einem speziellen Gesteck für den Valentinstag, mit einem integrierten Schmuck-Kästchen. Quelle: Till Eichenauer

Ziel ist es, dass die Blumen-Boxen auch die lokalen Geschäfte schmücken. So sind die beiden in Kontakt mit einem Restaurant in Falkensee, dass mit etwas Glück der erste große Kunde wird. Über weitere Anfragen würde sich das kleine Blumen-Start-Up freuen.

Unterstützt werden die beiden von ihrer Mutter Michéle Magdic. Die sieht gute Chancen, dass die Idee ihrer Söhne erfolgreich werden könnte – und denkt schon an die Zukunft: „Im Sommer wollen wir eine kleine Hütte in den Garten stellen. Da soll dann eine Werkstatt für die beiden eingerichtet werden.“

Von Till Eichenauer