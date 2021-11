Falkensee

An der Spitze der dreiköpfigen Fraktion der Linken in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung gibt es Bewegung. Eric Heidrich übernimmt ab sofort die Aufgabe des Fraktionsvorsitzes von Gerhard Thürling. Er sei darum gebeten worden, damit Thürling mehr Kapazitäten für seine neue Aufgabe als Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug habe, so Heidrich. Dies ermögliche ihm die Fraktion auch gerne.

Ausschussbesetzungen ändern sich nicht

Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wird Gerhard Thürling jedoch weiterhin Mitglied des Hauptausschusses bleiben. „Ein Durchwechseln der Ausschüsse ergab für uns keinen Sinn“, sagt Heid-rich. Er blickt dem neuen Amt positiv entgegen: Dem Wunsch von Gerhard Thürling komme ich gern nach und freue mich auf die neue, verantwortungsvolle Aufgabe, die sich für mich hauptsächlich in der Repräsentation nach außen darstellt“, erklärt er. „Die Verfasstheit der Fraktion war und wird weiterhin kein Problem darstellen. In einer so kleinen Fraktion ist man auf jede einzelne und jeden einzelnen angewiesen und jedes Zahnrad muss ins andere greifen, damit die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung so effizient wie möglich gestaltet werden kann, wenn man wie wir begrenzte Ressourcen hat.“ Jedes Fraktionsmitglied sei genauso wichtig wie deren Vorsitzender.

Inhaltlich werde sich für die Fraktion nichts ändern. Die Kernthemen bleiben auch zukünftig das Wohnen im Falkenhorst mit dem geplanten Nahversorgungszentrum, das große Thema Kinder und Jugendliche in Falkensee, die Teilhabe für Menschen mit Behinderung, Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere mit Blick auf das geplante Radverkehrskonzept, ebenso das Klimaschutzkonzept und Klimaschutz für die Stadt sowie die Gestaltung des Falkenseer Zentrums mit Blick auf den Denkmalschutz der Stadthalle und das Bibliotheksgebäude. All das wolle man weiter „vorantreiben und prägen. Gerade die vor der Verabschiedung stehenden Konzepte für den Radverkehr und den Klimaschutz müssen in den kommenden Jahren sorgfältig und kritisch begleitet werden“, so Heidrich.

Von Nadine Bieneck