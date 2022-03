Falkensee

 Im Rahmen einer Serie haben die einzelnen Mitglieder des Jugendbeirats Falkensee der MAZ verraten, was sie motiviert, sich in der Gartenstadt zu engagieren. Mit ihren 15 Jahren ist Lisa Hana Luckenbach eines der jüngsten Mitglieder in dem Jugendgremium. Sie bereichert die Gruppe mit ihrer sozialen und kreativen Ader und hat auch für Falkensee einige Einfälle und Ideen.

Umweltschutz und soziales Miteinander sind Herzens-Themen

„Ich glaube, das allererste Mal habe ich mich engagiert, als ich sieben Jahre alt war. Da war ich bei einem Fest von Plant for the Planet“, erzählt Luckenbach, der Umwelt- und Klimaschutz wichtige Anliegen sind. „Ich liebe es, spazieren zu gehen und in der Natur zu sein. Das ist für mich das Schönste, was es gibt“, so die 15-Jährige. Sie fühlt sich deswegen sehr wohl in der Gartenstadt, in der die gebürtige Italienerin seit ihrem vierten Lebensjahr lebt.

Doch neben dem Umweltschutz liegt Luckenbach vor allem das soziale Miteinander am Herzen – und da sieht sie in Falkensee noch einiges an Handlungsbedarf. So sind es vor allem soziale Aspekte, die sie zur Mitarbeit im Jugendbeirat motivieren. „Auf der persönlichen Ebene gefällt es mir, dass ich rauskomme und Menschen treffe. Ich freue mich immer auf die Treffen, weil die Leute so nett sind und ich gerne Zeit mit den anderen in der Gruppe verbringe“, sagt Luckenbach.

Nicht nur im Jugendbeirat engagiert sich Luckenbach, sondern auch als Klassensprecherin und im Jugendkomitee, das über das finanzielle Budget des Jugendforums entscheidet. „Ich liebe das Miteinander und meine Freunde und die Gruppe, deswegen versuche ich, viele Sachen zu machen“, so Luckenbach.

Falkensee braucht ein Begegnungszentrum

Sie wünscht sich, dass es in Falkensee generell mehr Möglichkeiten zur Begegnung gibt: „Wir brauchen ein Zentrum, wo alle Falkenseer und Falkenseerinnen hinkommen können, sich kennenlernen und gemeinsame Sachen planen. Ein bisschen wie das Jugendforum, bloß größer und mit mehr Leuten. Alle sollten die Möglichkeit haben, die Stadt mitzugestalten“, findet Luckenbach. Zur aktuellen Debatte um die alte Stadthalle vertritt das Beiratsmitglied einen klaren Standpunkt: „Da sollte ein Kulturzentrum entstehen. Momentan sind unsere Treffen immer im Haus am Anger oder zu Hause.“

Besonders für junge Menschen fehlen Luckenbach in Falkensee gezielte Angebote. „Das stört mich schon lange, dass es kaum Auswahl gibt. Es gibt das Haus am Anger, da bin ich inzwischen rausgewachsen. Ich habe allen möglichen Sport durchprobiert und noch nichts für mich gefunden. Die Stadt sollte dafür sorgen, dass mehr auf Jugendliche geachtet wird“, meint Luckenbach.

Besonders im kreativen Bereich fühlt sich die 15-Jährige zuhause: „Meine Leidenschaft ist Kunst. Ich habe einen Social-Media-Kanal und angefangen, selbst gemalte Bilder zu posten und Briefe aus Brieffreundschaften“, erzählt Luckenbach. Begeistert backt sie in ihrer Freizeit oder probiert sich musikalisch aus: „Ich spiele, seit ich fünf war, Klavier und singe auch gerne.“

Durch den Jugendbeirat zur Kommunalpolitik

Neben den Fächern Kunst und Fremdsprachen wecken in der Schule vor allem die Themenbereiche Politik und Geschichte das Interesse der Schülerin, die das Marie-Curie-Gymnasium (MCG) in Dallgow-Döberitz besucht. „Mein politisches Interesse hat sich durch die Mitarbeit im Jugendbeirat entwickelt. Vorher hatte ich kaum etwas damit zu tun, aber jetzt gibt es lauter Dinge, die ich gerne ändern möchte“, überlegt das Beiratsmitglied.

Aktuell wird das MCG mit dem Jugendforum verbunden: „Es gibt eine große Vernetzung von Schulen über Treffen und eine WhatsApp-Gruppe. In Falkensee wurde beschlossen, dass Schulen Hygienemittelspender bekommen. Ich fände es cool, wenn das am MCG auch gehen würde.“ Über die Vernetzung sollen auch das Jugendforum und der Jugendbeirat mehr Bekanntheit erlangen. „Viel zu wenig Jugendliche wissen, dass es uns gibt. Das ist der Hauptgrund, dass es so unpopulär ist, dabei könnte man so viel machen!“

Handlungsbedarf sieht Luckenbach auch bei den Themen Feminismus, Antirassismus oder Veganismus. „Ich bin Vegetarierin und stoße da in Falkensee oft noch auf Unverständnis. Da wünsche ich mir mehr Aufklärung und Offenheit“, so Luckenbach.

Von Leonie Mikulla