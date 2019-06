Falkensee

Mit dem Stößel zermahlt Wieland Westfurt seine geheimen Zutaten - der Alchemist versteht sein Handwerk. Schon bald soll der Trank fertig sein, denn bald kehren die Sucher des Schatzes ins Lager zurück.

Rätsel lösen, Scharmützel abwehren, Schwertkämpfe austragen und das gemeinsame Mahl am Lagerfeuer – im Land Taageronn wird es nie langweilig. Heute haben die Spieler der Falkenseer LARP-Gruppe ihr Lager zwischen Bahnschienen und Karl-Marx-Straße am Finkenkruger Bahnhof aufgeschlagen. In unmittelbarer Nähe zu ihrem Hauptquartier, dem Jugendklub „Alte Post“. Hier treffen sich die Organisatoren und Live-Rollenspieler zwei Mal im Monat, immer freitags, um Szenarien zu entwickeln, Kostüme zu nähen und neue Termine für Veranstaltungen zu finden.

Die Gruppe trifft sich zwei Mal im Monat, um neue Welten zu erschaffen und Kostüme zu kreieren. Quelle: Laura Sander

LARP – Live Action Role Playing – ist eine Mischung aus Gesellschaftsspiel und Improvisationstheater. „Es gibt verschiedenste Welten, die man erschaffen kann. Unsere Gruppe bewegt sich in dem Genre Mittelalter/Fantasy – typisch Tolkien eigentlich“, sagt Sebastian Wieland, der heute den Spielanleiter Leonardo Nubelius darstellt und die Gruppe mit Informationen versorgt. Denn obwohl aus dem Spiel heraus viele spontane Situationen entstehen, gibt es ein festes Szenario.

Abtauchen in eine andere Welt

„Jeder Spieler füllt seinen Charakter mit Leben und taucht in eine andere Welt ab. Einige Charaktere begleiten dich über Jahre hinweg“, weiß Wieland, der 2013 das erste Mal Teil eines Live-Rollenspiels war. „Es ist eben kein Computerspiel. Alles selber zu erleben macht mehr Spaß und man lernt viel über sich selbst“, so der 31-Jährige, der Veranstaltungen in ganz Deutschland besucht. „Man kann ein Ritter sein oder jede andere Figur, die man sich vorstellen kann. Bevor ich zum LARP kam, war ich schüchtern und litt an einer Angststörung – davon merke ich heute nichts mehr“, so Sebastian Wieland.

Und diese Erfahrung möchten er und seine Mitstreiter nun an Nachwuchsspieler weitergeben. „Über den ASB bieten wir die AG im Jugendklub an, Kinder ab 12 Jahren können mitmachen. Egal, ob Elben, Zwerge oder Magier – jeder Mitspieler entwirft seine Figur selber“, so Thomas Fuhs, der seine schillernde Rüstung mit Stolz trägt.

Kostüme aus Großmutters Fundus

Kostüme und Zubehör, wie die Ausstattung des Alchemisten, stammen vom Flohmarkt, dem Fundus der Großeltern oder werden kurzerhand selber gebastelt. „Wichtig ist uns außerdem, dass wir gemeinsam mit den Jugendlichen aktuelle Ereignisse behandeln. Die Kommunalwahl oder auch das Thema Flucht flechten wir in die Handlungsstränge mit ein“, so Sebastian Wieland, der aus Wandlitz nach Falkensee kommt, um die Gruppe zu unterstützen.

Eine feste Spielzeit gibt es beim LARP nicht. „Normalerweise treffen wir uns an ruhigeren Orten und nicht unbedingt in Bahnhofsnähe. Wir spielen teilweise sogar mehrere Tage durch“, so Wieland.

Nach einem ereignisreichen Wochenende in Taageronn legen die Spieler ihre Kostüme ab und kehren am Montag zurück ins Büro oder Klassenzimmer.

Wer Interesse hat, Teil der Falkenseer LARP-Gruppe zu werden, meldet sich einfach per Mail an taageronn.orga@web.de.

Von Laura Sander