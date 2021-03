Bis zu 300 AfD-Delegierte kamen am Sonnabend nach Paaren im Glien. Dort findet am Wochenende der Landesparteitag des Berliner Landesverbands der AfD statt. Zahlreiche Bündnisse und Initiativen haben zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. Die MAZ berichtete am Sonnabend live.