Falkensee

Den Architekten Gereon Legge hat es bereits 2012 aus dem Rheinland in die Gartenstadt gezogen. Auf seinem Falkenseer Grundstück in der Clara-Zetkin-Straße, auf dem sich auch sein Architektenbüro befindet, experimentiert der 59-Jährige gerne mit Formen und Materialien.

So entstand zuletzt auf dem großen Grundstück ein Lehmschuppen, den Gereon Legge gemeinsam mit Studenten verschiedener Nationen Stück für Stück hochgezogen hat. „Man muss erst einmal lernen, wie man mit Lehm baut. Das weiß ja heutzutage keiner mehr so richtig“, erzählt der passionierte Architekt, der sich gerne ausprobiert. „Ich gehe schon mit einem anderen Blick durch die Welt als es beispielsweise meine Frau tut, das liegt aber auch einfach daran, dass ich ein Architekt bin – durch und durch. Ich interessiere mich einfach für unterschiedliche Bauten“, verrät er.

Zeitungslesen ist Morgenritual

Kein Wunder also, dass auch das Kirchturmspitzen-Quiz der MAZ bei dem Falkenseer großen Anklang gefunden hat. „Es gehört schon fast zu meinem morgendlichen Ritual, als erstes die Zeitung zu lesen. Das war auch an dem besagten Samstag so, als das Quiz erschien“, erinnert sich Gereon Legge. Innerhalb von nur zwei Stunden habe der Architekt das Rätsel sogleich gelöst, denn bei einem Preisausschreiben gehe es schließlich auch um Zeit. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn eine knifflige Kirchturmspitze dabei war, an der ich etwas gegrübelt habe. Die goldene Kugel war aber auch nicht einfach zuzuordnen“, gibt der Falkenseer zu, der am Ende das Rätsel dann doch fehlerfrei lösen konnte.

Denn die meisten der gesuchten Kirchturmspitzen waren ihm sofort bekannt, wie er verrät. „Die Nauener Kirche kannte ich, ebenso wie die Kirchen in Falkensee und Dallgow.“ Trotzdem musste er feststellen, dass es „bei den kleinen Dörfern dann aber schon etwas schwieriger wurde“.

Jede Kirche richtig zugeordnet

Doch der Falkenseer Architekt wusste sich diesbezüglich zu helfen und befragte kurzerhand das Internet oder durchsuchte seine zahlreichen Bücher. „So konnte ich auch die kleinste Kirche richtig zu ordnen“, erzählt Gereon Legge, der schon frühzeitig mit den sakralen Bauten in Berührung kam.

Als Kind besuchte der gebürtige Rheinländer ein katholisches Internat und war Teil des Kirchenchores. Aber auch heute besucht der 59-Jährige noch gerne die Gotteshäuser. Besonders die Dorfkirchen im Havelland überzeugen ihn mit ihrer Einfachheit, erzählt er.

Von Viktoria Kratz