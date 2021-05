Seit Monaten hängen Vereine und Sportler in der Luft. Dabei haben sie unter anderem gute Hygienekonzepte längst in der Schublade. Mehrere hundert Sportler machten sich nun in Falkensee stark für den Restart des Sports. Dass der Bürgermeister dieser Veranstaltung fern bleibt ist ein fatales Signal, meint MAZ-Redakteurin Nadine Bieneck.