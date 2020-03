MAZ-Leser testen: So schmecken die Freak-Shakes bei Karls

Elstal

Die Tafel mit den fünf Stühlen neben der Freak-Shake-Bar ist vorbereitet. Nach und nach trudeln die Gewinner der MAZ-Online-Aktion zum Shake-Test in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal ein: Christian Hämmerle (46) und Jana Büning (42) aus Falkensee, Pascal Freyer (24) aus Ludwigsfelde, Carolyn Jabs (25) aus Potsdam und Anne Kepurra (30) aus Velten.

Die Vorfreude auf das, was die Tester in wenigen Minuten genießen werden, ist groß. „Ich trinke öfter mal einen Milchshake. Deshalb bin ich total gespannt, wie die hier schmecken“, sagt Pascal Freyer, der extra den weiten Weg aus Ludwigsfelde nach Elstal gemacht hat.

Zutaten für den Dahli Rogers: Erdbeersirup, Erdbeer-Milchshake, pinker Donut, pinke Sprühsahne, Streusel, Erdbeerpopcorn. Quelle: Julian Stähle

Vorbereitung über Nacht

Derweil ist Karls-Mitarbeiterin Monique Pfeffer hinter dem Tresen der Bar am Wirbeln. Die junge Frau bereitet für die Tester die coolen Mega-Shakes zu. Sie hat bereits die Gläser mit unterschiedlicher Randglasur aus dem Kühlschrank geholt. „Die Glasur, egal ob Schoko, Vanille oder Erdbeere, muss eine Nacht gekühlt werden, damit sie auch hält“, weiß die Nauenerin.

Zutaten für den Malvina Man: Waldbeerensirup, Karamellsirup, Vanille-Milchshake, Sprühsahne, Pancakes, Ahornsirup. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt stehen fünf Freak-Shakes auf der Karte bei Karls: Die Namen haben alle etwas mit einer Erdbeersorte zu tun. Sie heißen: Malvina Man, Captain Polka, Dahli Rogers, Honeoye Flash und Wonder Donna. Monique verrät, während sie die Zutaten sortiert, dass ihr Lieblingsdrink der Honeoye Flash ist, aber ihre Meinung ist nicht ausschlaggebend, sondern die der Tester.

Nur echt mit Donut

Zu allen Shakes gehören Donuts, mal gefüllt und mal nicht. Diese Teilchen bezieht Karls vom Großhandel, viele andere Zutaten wie Popcorn, Waffeln und Zuckerwatte dagegen sind aus eigener Produktion. Bei den ursprünglichen Shakes gibt es die Sorten Schokolade, Vanille, Erdbeere sowie seit Kurzem auch Blaubeere.

Zutaten für den Captain Polka: Schoko-Milchshake, Schoko-Popcorn, Schokodonut, Sprühsahne, Schokoflocken, Schokokekse, Schokosirup. Quelle: Julian Stähle

In zwei Minuten hat Monique den ersten Drink – den Dahli Rogers – fertig, inklusive des Sahnehäubchens und der Erdbeersoße. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Tester sollen ja ihre Shakes gleichzeitig serviert bekommen. Ruck zuck sind auch die anderen Drinks zubereitet. Dann bringt Monique das Tablet mit den Shakes an der Testertisch. Wie viele Kalorien so ein Monsterdrink hat, will die Barkeeperin nicht verraten. Das will auch niemand von den Testern wissen.

Gar nicht so süß wie gedacht

Sie alle greifen zu Löffel und Strohhalm. Die erste Reaktion von Christian Hämmerle, der sich den Malvina Man ausgesucht hat: „Der ist gar nicht so süß, wie ich gedacht hatte. Ich liebe Karamell und schmecke den Karamellsirup heraus. Kann ich nur empfehlen“.

Zutaten für den Honeoye Flash: Blauer Sirup, Blaubeer-Milchshake, Erdebeerzuckerwatte, pinke Sprühsahne, Erdbeerpopcorn, Schokolinsen, Regenbogendonut, Erdbeersirup. Quelle: Julian Stähle

Seine Nachbarin am Tisch, Jana Büning, trinkt und isst den Wonder Donna und meint: Der Schokodonut allein ist super. Aber auch der Drink schmeckt mir sehr gut. Ich würde ihn wieder kaufen.“

Viel Lob für die Freak-Shakes

„Sehr blau und sehr fruchtig-frisch“, bewertet Anne Kepurra ihren Honeoye Flash. Sie lobt auch die Erdbeerzuckerwatte. In wenigen Minuten hat sie ihren Shake geschafft.

Zutaten für den Wonder Donna: Vanille Milchshake, Waffeln, Cookie, Schokodonut, Sprühsahne, Karamellsirup. Quelle: Julian Stähle

So weit ist Carolyn Jabs noch nicht. Ihr Dahli Rogers sieht nicht nur nach Erdbeere aus, er schmeckt auch so. „Nicht zu süß, und fruchtig. Auch die Zutaten sind lecker“, sagt die junge Frau, die praktisch für zwei isst und trinkt, denn sie ist in der 35. Woche schwanger. „Ich kann das vertragen“, ergänzt sie.

Video: Eindrücke von der Shake-Verkostung

Auch Pascal findet nur lobende Worte für seinen „Captain Polka“. „Der schmeckt komplett nach Schokolade, noch dazu mit Schokodonut, Schokoflocken und Schokosirup, alles, was bei einem Schoko-Shake ja auch zu erwarten ist. Ich würde ihn wieder bestellen“, so der junge Mann.“ Und aus seiner Sicht sind auch die Preise für die Freak-Shakes bei Karls, die zwischen 6,50 und 7,50 Euro liegen, völlig in Ordnung. „Beim American Diner in Berlin zahlt man ’ nen Zehner.“

