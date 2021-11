Helga Lümmen engagiert sich seit vielen Jahren mit viel Begeisterung und Wärme in Falkensee. Gesellschaftliches Engagement und Freizeit sind für sie kaum zu trennen – so entsteht aus einem Hobby auch manchmal eine kreative Idee für ein soziales Projekt.

