MAZ-Sterntaler: 1000 Euro mehr im Falkenseer Spendentopf

Falkensee

Für Ralf Zimmermann, Geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst (WGF), gilt der Grundsatz: „Nur gemeinsam sind wir stark“. Und so habe Zimmermann nicht lange überlegen müssen, als er in der Zeitung von der MAZ-Sterntaler-Aktion las, die in diesem Jahr Geld für das Falkenseer Kinderheim des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sammelt.

1000 Euro für die MAZ-Aktion

„Wir hatten selbst viele Veranstaltungen in diesem Jahr geplant, die wegen Corona nun ausfallen mussten. Mit dem Geld, das dadurch nicht ausgegeben wurde, wollten wir als Wohnungsgenossenschaft etwas Gutes tun“, sagt Ralf Zimmermann. Ganze 1000 Euro wirft die WGF daher in den Sterntaler-Spendentopf. Das freut besonders ASB-Betriebsleiter Robert Bolze, der den Spendenscheck freudig entgegennahm.

„Wir sind Ihnen als ASB sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass solche Projekte unterstützt werden“, sagt Robert Bolze. Bolze und Zimmermann waren sich bis zur Spendenübergabe noch nie begegnet und doch verbindet beide Männer eine Mission. Sie wollen Menschen ein Zuhause geben. Die einen für eine längere Zeit, die anderen manchmal nur für wenige Monate.

Mehr als nur eine Wohnung vermieten

„Wir wollen nicht nur eine Wohnung vermieten. Die Menschen sollen sich in unserem Wohngebiet wohl und zu Hause fühlen“, sagt Ralf Zimmermann, der die WGF seit 15 Jahren leitet. Dafür muss aber auch immer wieder angepackt werden, um die Wohnanlagen in Ordnung zu halten. Vor einigen Jahren hat die WGF damit begonnen, Teile der Fassaden mit Wandbildern zu verzieren. „Das ist bei den Mietern und Mitgliedern der Genossenschaft sehr gut angekommen. Besonders die Gestaltung der Mülltonnenbereiche mit Waldmotiven hat viel Anklang gefunden“, erzählt der WGF-Chef.

Und auch in der Corona-Zeit hat die Genossenschaft ihre Mieter mit einer Aktion unterstützt. Jeder Bewohner erhielt einen Dreier-Pack WGF-Mund-Nasen-Bedeckungen. „Wir wollen, dass auch unsere Mieter sicher durch diese Zeit kommen“, so Zimmermann. Die Masken wurden, gut verpackt, in die Briefkästen der Mieter gelegt.

50 Prozent Familien in Falkenhorst

In knapp der Hälfte der Wohnungen in Falkenhorst leben Familien mit ein oder zwei Kindern, sagt Ralf Zimmerman. Leerstand gibt es nicht und gab es noch nie. Die Wohnungen seien begehrt. „Manchmal ziehen sogar Enkel in die Wohnung ihrer verstorbenen Großeltern, weil sie es schätzen, als Genossenschaftsmitglied ein sicheres Mietverhältnis zu haben, gerade in der heutigen Zeit“, erklärt Zimmermann.

So können Sie helfen: Liebe Leser, Sie können auch 2020 wieder dafür sorgen, dass die MAZ-Weihnachtsaktion ein Erfolg wird.Wenn Sie spenden wollen, nutzen Sie bitte das Konto „ASB Falkensee“ bei der Bank für Sozialwirtschaft Berlin IBAN: DE50 1002 0500 0003 3799 01, BIC: BFSWDE33BER. Bitte das Kennwort „MAZ-Sterntaler“ nicht vergessen. Alle Spenden fließen in voller Höhe in die Anschaffung neuer Spielgeräte. Falls Sie eine Spendenquittung benötigen, vermerken Sie das bitte beim Überweisen. Dann bitte die Postanschrift angeben. Spenden bis 100 Euro können ohne Beleg, nur mit Kontoausdruck beim Finanzamt geltend gemacht werden. Kontakt zur Buchhaltung für Spender über heike.handtke@asb-falkensee.de

Sichere Verhältnisse für seine Bewohner möchte auch der ASB schaffen. „Im Gegensatz zur WGF wohnen bei uns Kinder ohne ihre Eltern, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche sind im Schnitt nur zwei bis vier Jahre in unserem Haus. In dieser Zeit versuchen wir alles, damit sie sich wohlfühlen“, sagt Robert Bolze. „Wo ich bin, muss ich mich wohlfühlen“, laute der Leitfaden.

Sport wird für ASB-Kinder immer wichtiger

Gerade jetzt in der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie sich die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufgrund der neuen Situation ändern. Sport und Bewegung erhalten plötzlich noch mehr Bedeutung als vorher. „Mit neuen Sportgeräten für den Innen- und Außenbereich könnten wir den Kindern und Jugendlichen ganz neue Möglichkeiten für ihre Freizeitgestaltung bieten, wenn sie ihren üblichen Gewohnheiten nicht nachgehen können“, so Bolze. Mit der Spende der WGF ist dieses Ziel wieder ein ganzes Stück näher gerückt.

Von Danilo Hafer