In nur zwei Jahren hat Maia-Thea Kubis mit dem Café Maiko einen beliebten und einzigartigen Ort in Falkensee geschaffen. Das vegane und nachhaltige Konzept konnte in der kurzen Zeit viele Menschen begeistern. Nun überlegt Kubis, das Café zu verkaufen. In die Entscheidung spielt nicht nur Unsicherheit und finanzielle Mehrbelastung aufgrund von Corona mit hinein. Denn die Mutter zweier Kinder möchte auch mehr Zeit für ihr zweites Unternehmen, den Unverpacktladen, und ihre Familie haben. Leicht fällt ihr die Entscheidung nicht. „Du schaffst etwas, woran du glaubst, das Konzept funktioniert und die Menschen sind begeistert – dann aufzuhören, ist schon schwer“, erzählt sie.

Eröffnet hatte sie das Café am Bahnhof Falkensee im Februar 2019. Ihr Hauptziel dabei sei es damals gewesen, Menschen für Themen der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Dazu zählte zum einen der Verzicht auf Plastikverpackungen: „Ich habe Gerichte ohne Plastikverpackungen To Go angeboten, nur in Glasdosen und Pfandkaffeebechern“, berichtet Kubis. Am Anfang sei das auch manchmal auf Widerstand gestoßen, doch nach und nach hätten sich die Kunden daran gewöhnt und sich eigene Behältnisse mitgebracht. „Mein Gedanke war, dass ich etwas schaffen wollte, wo sich nicht nur Gleichgesinnte treffen, sondern auch die breite Masse durch die Art des Kochens angesprochen wird“, erinnert sich Kubis. Kein leichtes Unterfangen – mit einer rein veganen Speisekarte betrat sie in Falkensee noch ziemliches Neuland. Kubis macht deutlich, dass sie nicht belehren, sondern Neugierde wecken wollte. „Ich wollte die Leute einfach vom Geschmack überzeugen und zeigen, dass vegan schmecken kann und nicht nur aus Möhren und Weißkohl besteht.“ Dabei half ihr auch ihr georgischer Hintergrund, dem Ganzen eine besondere Note zu verleihen.

Ausgebremst aufgrund von Corona

In der ersten Zeit sei es wirtschaftlich nicht leicht gewesen. Doch nach und nach habe sie einen festen Kundenstamm von ihrem Konzept überzeugen können. „Ich hatte viele Kunden, die erst skeptisch waren und es dann sehr genossen haben, im Café Maiko zu sitzen. Vor allem der vegane Kuchen kam gut an“, erzählt Kubis. Doch gerade als sie hoffte, richtig durchstarten zu können, kam Corona. „Die erste Welle habe ich noch gut überstanden. Viele Kunden haben mich finanziell unterstützt und gespendet – dafür bin ich ihnen sehr dankbar und ich habe gesehen, wie wichtig das Café Maiko für sie ist“, so Kubis weiter. Die zweite Welle habe sie dann sehr demotiviert. „Du willst etwas verwirklichen und wirst ständig abgebremst, ich habe mich irgendwann wie gelähmt gefühlt“, beschreibt Kubis die schwierige Situation. Doch die erzwungene Pause habe ihr letztendlich auch den Raum gegeben, nachzudenken und Prioritäten zu setzen. Durch ihren Doppeleinsatz im Café und im Unverpacktladen habe sie über 16 Stunden am Tag gearbeitet – auch ohne Corona wäre diese Belastung vermutlich irgendwann zu groß geworden.

Schon länger konnten Gäste das Café Maiko nicht mehr besuchen. Quelle: Privat

Dem Konzept räumt Kubis unter normalen Bedingungen jedoch gute Chancen ein. „In Falkensee fehlt ein gutes Restaurant, das qualitativ hochwertiges Essen anbietet, das gemütlich ist und wo man sich wohl fühlt“, überlegt sie. Künftigen Besitzern empfiehlt sie, es auch am Wochenende und abends zu öffnen. Vegan müsse es gar nicht sein – doch mindestens eine vegetarische Speisekarte wünscht sich die umweltbewusste junge Frau.

Einsatz für mehr Nachhaltigkeit

Sie selbst möchte ihr nachhaltiges Engagement im Unverpacktladen fortsetzen. In dem Geschäft werden Lebensmittel vorrangig aus regionaler Erzeugung und komplett ohne Plastikverpackung zum Verkauf angeboten. Kubis hofft, dass noch mehr Menschen die Bereitschaft entwickeln, dort teurere Preise für den Einkauf zu bezahlen. „Man muss sich bewusst machen, dass Bio zu produzieren einen Haufen Arbeit bedeutet und das mehr kostet“, verdeutlicht Kubis. Sie selbst habe dieses Bewusstsein schon früh entwickelt, als sie bei ihrem Großvater in Georgien auf dem Bauernhof mithalf. Bei vielen Menschen fehle heutzutage der Bezug zu Tieren und zur Natur, überlegt Kubis.

Im Unverpacktladen in Falkensee gibt es keine Plastikverpackungen. Quelle: Privat

Trotzdem konnte der Unverpacktladen bisher einige Menschen von sich überzeugen: „Ich habe hier inzwischen viele Stammkunden, durch die der Laden gehalten werden kann. Das sind ganz tolle und treue Kunden“, erzählt Kubis dankbar. Die Atmosphäre im Laden sei sehr familiär – viele Kunden kämen nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Plaudern. Erst vor Kurzem hatte Kubis eine Begegnung, die ihr besonders in Erinnerung blieb: „Da kam eine Frau zu mir und meinte, dass sie jetzt die Nase voll hat von Plastik und nur noch in den Unverpacktladen kommt. Diese Erkenntnis wurde auch durch die Corona-Zeit möglich – viele Menschen haben endlich mal Zeit zu überlegen, was ihnen wichtig ist“, meint Kubis, die sich mehr positives Denken im Umgang mit der Pandemie wünscht.

Wenn es wieder zugelassen ist, möchte Kubis im Unverpacktladen die Möglichkeit schaffen, auf einen Kaffee dort zu verweilen. „Sobald es warm genug ist, stell ich draußen Stühle auf und biete dann auch ein paar Salate und Gebäcke aus eigener Produktion an. Den veganen Rohkost-Kuchen kann man jetzt schon kaufen“, so Kubis. Ein wenig Maiko-Feeling bleibt Falkensee also trotz Abgabe des Cafés noch erhalten.

