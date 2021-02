Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusspistole auf einen Fußgänger in Falkensee losgegangen. Wenig später klingelte die Polizei bei dem Täter.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Hände laden am 27.11.2015 in Dresden (Sachsen) eine Schreckschuss-Pistole "Walther P22" mit einem Magazin. Foto: Oliver Killig/dpa (zu dpa "Immer mehr Bürger bewaffnen sich mit Schreckschusspistolen" vom 17.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa