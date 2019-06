Spandau

Mit einer Schussverletzung am Fuß musste ein junger Mann in der Nacht zum Sonnabend in einem Krankenhaus von Berlin stationär aufgenommen werden.

Nachts im Park

Kurz vor 3 Uhr am Sonnabend waren Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 in den Bereich des Münsinger Parks von Spandau alarmiert worden, nachdem einem 22-jährigen Mann in den Fuß geschossen worden war. Der Verletzte gab den Beamten gegenüber an, dass er sich mit einem Bekannten in dem Bereich Am Wall/Stabholzgarten/Wallbrücke befand, als mehrere Personen auf sie zugingen und aus bislang ungeklärter Ursache ein Mann aus der Gruppe heraus auf ihn schoss.

Unbekannte Täter

Der Verletzte soll mit seinem 19-jährigen Begleiter in den Münsinger Park geflüchtet sein und von dort aus die Polizei alarmiert haben. Nach Angaben der beiden Männer war ihnen die Personengruppe unbekannt.

Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Berliner Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Von MAZ