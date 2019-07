Falkensee

Seit mittlerweile elf Jahren leitet Marion Carus das Lokale Bündnis für Familie in Falkensee. Unter der Trägerschaft des ASB und mit Unterstützung der Stadt Falkensee organisiert und betreut die 64-Jährige verschiedene Projekte für Kinder, für berufstätige und alleinerziehende Eltern und natürlich für Senioren. „Insbesondere der Bereich der Senioren ist sehr stark vertreten und wird immer gut angenommen“, sagt Carus.

Seit Jahren gehört auch das Kinderferienlager des ASB im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien zum festen Programm. „Dabei kümmere ich mich um die Anmeldungen und die Bezahlung, also alles, was im Hintergrund als Verwaltung zu tun ist“, so Carus. Das Generationencafé, die „Reiselustigen Senioren“ oder die Wunschgroßeltern sind einige der Projekte, die mit Hilfe des Lokalen Bündnisses in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen wurden.

Bündnis ist im Mehrgenerationenhaus angesiedelt

Angesiedelt sind die Projekte des Bündnisses im Mehrgenerationenhaus des ASB in der Ruppiner Straße. „Es ist der ideale Ort, weil alles Hand in Hand läuft und immer ein Ansprechpartner vor Ort ist“, sagt Carus. Denn häufig finden Bürger auch ganz spontan den Weg dorthin.

Neben dem ganzen Organisatorischen, um das wir uns kümmern, sind wir manchmal auch Seelsorger, ob am Telefon oder im persönlichen Gespräch“, erzählt die 64-Jähirge. Ein Höhepunkt des Jahres ist immer im Januar eine gemeinsame Fahrt an die polnische Ostseeküste. „In dieser Zeit geht es wirklich darum, sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Natürlich gibt es dort auch Behandlungen, die speziell auf ältere Menschen zugeschnitten sind.“, betont Carus.

Fahrservice wird stark nachgefragt

Stark nachgefragt ist auch der Fahrservice für mobilitätseingeschränkte Senioren. „Wenn es die Senioren nicht mehr selbst mit dem Bus zum Arzt oder zur Physiotherapie schaffen, fahren wir sie dort hin“, erklärt Carus.

Wie in allen Bereichen funktioniert auch der Fahrservice nur dank ehrenamtlicher Hilfe. „Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet und sich ehrenamtlich einbringen möchte. Jede Hand wird gebraucht“, sagt Marion Carus.

Viele Projekte hat die Falkenseerin als Koordinatorin des Bündnisses in der Vergangenheit mit auf den Weg gebracht. Einen Wunsch hat sie aber noch. „Ich habe das Bündnis mit aufgebaut und möchte es gern in verantwortungsvolle Hände übergeben, wenn ich einmal in den Ruhestand gehe“, sagt sie. Jemanden zu finden, sei jedoch gar nicht so einfach. „Ich bin in Falkensee geboren und kenne hier so viele Menschen, das hat mir bei der Arbeit sehr geholfen. Daher ist es aber auch schwierig, jemanden in zwei Wochen einzuarbeiten.“

Doch bis es mit dem Ruhestand soweit ist hat Marion Carus noch alle Hände voll zu tun und freut sich über jeden der ins Mehrgenerationenhaus kommt. „Wir sind ein offenes Haus für alle.“

Das Lokale Bündnis für Familie ist unter der Telefonnummer 03322/28 44 39 oder per E-Mail an lokales.buendnis@asb-falkensee.de erreichbar.

Von Danilo Hafer