Etwa ein Viertel der Falkenseer Einwohnerschaft ist jünger als 25 Jahre alt. Damit diese Bevölkerungsgruppe bei kommunalpolitischen Entscheidungen mitgedacht wird, gibt es den Jugendbeirat. Im Rahmen einer Serie haben die einzelnen Mitglieder der MAZ verraten, was sie motiviert, sich politisch zu engagieren.

„Dass ich mich in Falkensee für andere Menschen einsetze, hat ursprünglich im Sportbereich angefangen“, erzählt Marius Miethig, der schon zum zweiten Mal im Jugendbeirat Falkensee sitzt und in Falkensee aufgewachsen ist. „Zwischen 2015 und 2021 habe ich im Sportverein Falkensee Finkenkrug mitgewirkt, als Trainer und Betreuer für Kinder und später auch in Vorstandspositionen“, so der 19-Jährige. Das kommt nicht von ungefähr – das Beiratsmitglied ist selbst großer Sportfan: „Ich habe Fußball gespielt und gucke gerne verschiedene Sportarten im Fernsehen an.“

Per Zufall zur Politik über das Jugendforum

Über das Jugendforum kam Miethig in den Kontakt mit anderen Themen, die junge Menschen in Falkensee bewegen: „Ich bin zufällig zur Politik gekommen, das hat mich früher gar nicht interessiert. Doch ein Bekannter hat mich 2018 ins Jugendforum gezerrt. Dort habe ich entdeckt, dass man sich hier engagieren und die Stimme erheben kann. Wenn man sich viel Mühe gibt, kann man Dinge verändern.“ Seitdem interessieren Miethig politische Themen auf Bundes- und Landesebene, vor allem aber auf kommunaler Ebene. „Jetzt ist es gar nicht mehr wegzudenken und mein Hobby Nummer 1. Es macht einfach total Spaß!“, so das Beiratsmitglied.

Nachdem Miethig bereits für den zweiten Jugendbeirat dem Bildungsausschuss beiwohnte, sitzt er nach einjähriger Pause nun im vierten Jugendbeirat erneut in diesem Ausschuss. „Mit Straßenbau habe ich nicht so viel am Hut. Stadtentwicklung finde ich wichtig, aber im Bildungsausschuss fühle ich mich zuhause. Da werden Themen besprochen, die mir am Herzen liegen“, erklärt Miethig. Sein aktuelles Kernthema: Jugendbeteiligung und die Beteiligung von Kindern.

Kinder und Jugendliche sollten stärker in Planungen einbezogen werden

„In der Kommunalverfassung ist festgeschrieben, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden müssen bei Entscheidungen, die sie betreffen. Die Verwaltung denkt, der Jugendbeirat ist als Gremium ausreichend. Der darf aber nur Stellung nehmen zu etwas, was schon da ist – in die Planung werden wir nicht einbezogen“, bemängelt Miethig. Er fordert mehr gezielte Beteiligung über Workshops an Kitas und Schulen oder auch außerhalb der Schulzeit. „Erst kürzlich wurde die neue Turnhalle der Scholl-Schule besprochen und beschlossen. Das hätte man auch in die Klassen geben und die Varianten erklären können, um herauszufinden, was die Schüler und Schülerinnen wollen.“

In anderen Kommunen, so Miethig, werde auf Jugendbeteiligung schon ein viel stärkerer Fokus gelegt. „Da gibt es Fachleute, die sowohl die Verwaltung als auch die Stadtverordnetenversammlung unterstützen. Unser Vorschlag ist, dass das Kompetenzzentrum KiJUBB auch Falkensee berät und bei der Umsetzung des §18a unterstützt. Wir hoffen da auf Offenheit und den Willen der Politik“, sagt das Beiratsmitglied.

Im Rahmen seiner Möglichkeiten als Jugendbeiratsmitglied macht Miethig im Ausschuss und der Stadtverordnetenversammlung immer wieder von seinem Rederecht Gebrauch, um auf die Jugendlichenperspektive aufmerksam zu machen. So mahnte er erst kürzlich in einer ausartenden Debatte rund um die Corona-Maßnahmen, dass Kinder und Jugendliche nicht instrumentalisiert werden sollten, um eigene Interessen voranzutreiben.

Auch der Jugendbeirat steht bei seiner Arbeit vor der Herausforderung, dass er als Sprachrohr der Jugendlichen deren Meinungen repräsentieren muss. „Jugendliche zu erreichen ist nicht so leicht. Ich versuche, im Alltag hinzuhören, was gesprochen wird. Manchmal machen wir auch Umfragen auf Instagram, beispielsweise zum Thema Campusplatz. Ich finde Randale ätzend, ich kann mich aber nicht hinstellen und ein Alkoholverbot für Jugendliche fordern, wenn ein Großteil den Bedarf danach hat“, so Miethig.

Miethig engagiert sich auch im Kulturbereich

Politische Themen, die ihn persönlich bewegen, sind neben dem Hallenbad vor allem die Zentrumsentwicklung und im Zusammenhang damit der Bereich Kunst und Kultur in Falkensee. „Ich bin auch in der Lokalen Agenda 21 aktiv und kümmere mich dort um die Website. Außerdem arbeite ich seit kurzem im Kunst- und Kulturforum mit“, erzählt Miethig und ergänzt: „Zentrumsentwicklung bedeutet nicht nur, was mit der alten Stadthalle passiert. Da geht es darum, wie das Zentrum kulturell belebt werden kann und wie die vielen Initiativen dauerhaft Räume finden können.“

Noch in diesem Jahr wird Miethig sein Abitur an der Immanuel-Kant-Gesamtschule ablegen. Danach möchte er erst einmal verschiedene Praktika machen – auf jeden Fall im Bereich Politik.

Von Leonie Mikulla