Der CDU-Stadtverband hat 700 OP-Masken an besonders bedürftige Personen gespendet. Wegen der Corona-Maßnahmen war die traditionelle Osterhasenverteilaktion des Stadtverbandes in diesem Jahr ausgefallen. Nun hat sich der CDU-Stadtverband zusammen mit Thoms Heemann und Rainer Ganser entschlossen, OP-Masken zu spenden.

Tafel besonders auf Spenden angewiesen

Auf Anregung von Sven Steller, der gute Kontakte zur Falkenseer Tafel unterhält, wurden diese im Beisammensein der Vorstandsmitgliedern Hans-Peter Pohl, Sven Steller, Ljubomir Stankovic und Rainer Ganser an Volker Mueller, dem Leiter der Tafel Falkensee übergeben. Mueller wies darauf hin, dass die Tafel in diesen schwierigen Zeiten besonders auf Spendenunterstützung angewiesen ist. Die anwesenden Stadtverordneten nahmen dies zur Kenntnis und versprachen ein besonders wachsames Auge auf zukünftigen Themen im Zusammenhang mit der Tafel in der Stadtverordnetenversammlung zu haben.

Drei sammeln Lebensmittel ein

Volker Mueller bedankte sich herzlich für die Spende, die seiner Aussage nach eine große Hilfe nicht nur für die dort arbeitenden Mitarbeiter, sondern auch die Kunden sei. Er führte die Vertreter des CDU-Stadtverbandes anschließend durch die Tafel und erläuterte Details zum täglichen Arbeitsablauf.

So werden pro Tafeltag etwa eine Tonne Lebensmittel an die Kunden ausgegeben, drei Fahrzeuge sind täglich unterwegs, um Lebensmittel an verschieden Punkten im Havelland und in Berlin einsammeln.

